Prințul Marco, dator vândut la statul italian. Câți bani are de dat concurentul de la Insula Iubirii 2026

Marco Dascaliuc, concurent în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, apare într-un document oficial din Italia, pe lista beneficiarilor unui program de finanțare destinat antreprenorilor. Tânărul figurează cu un proiect pentru deschiderea unui pub în sudul Romei, pentru care a fost aprobată o finanțare de 25.000 de euro.

Participarea la Insula Iubirii nu este singurul aspect din viața lui Marco care atrage atenția. Înainte de a deveni cunoscut publicului prin intermediul emisiunii de la Antena 1, acesta a avut în plan dezvoltarea unei afaceri în domeniul HoReCa. Documentele referitoare la proiectul său arată că inițiativa a fost inclusă pe lista beneficiarilor unui program italian de finanțare, suma aprobată ridicându-se la 25.000 de euro.

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Numele lui Marco Dascaliuc apare într-un tabel cu beneficiarii finanțărilor acordate în cadrul programului, alături de alte persoane și societăți care au primit sprijin pentru dezvoltarea unor activități economice. În dreptul său este menționată suma de 25.000 de euro, reprezentând finanțarea eligibilă aprobată pentru proiectul depus.

Potrivit descrierii proiectului, Marco Dascaliuc a propus înființarea unui pub-berărie în zona de sud a Romei. Conceptul avea la bază un local cu un design simplu, dar modern, în care clienții să poată descoperi beri artizanale italiene, servite atât la draft, cât și la sticlă.

„Proiect de afaceri pentru o activitate de servire de alimente si bauturi intr-o zona din sudul Romei:

un pub berarie cu un stil simplu, dar modern, specializat in oferirea de beri artizanale italiene la doza/tap si la sticla, insotite de preparate culinare din diferite tari, legate de cultura gastronomica a mancarii de strada (street food). Sector de activitate: Servire de alimente si bauturi”, se arată în document.

În documentația publicată, activitatea este încadrată în sectorul serviciilor de alimentație publică și al servirii băuturilor. Investiția era gândită pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul comercial, cu un concept adaptat preferințelor consumatorilor interesați de bere artizanală și preparate din bucătării internaționale.

Proiectul lui Marco apare în documentele asociate programului italian Fondo Futuro, o schemă de finanțare destinată susținerii inițiativelor antreprenoriale. În tabelul cu beneficiarii, numele său este trecut la poziția 63, cu numărul de identificare 350 și o finanțare eligibilă de 25.000 de euro.

Prin intermediul programului Fondo Futuro, Prințul Marco a beneficiat de o finanțare în valoare de 25.000 de euro din partea statului italian, bani destinați dezvoltării propriei afaceri. Suma nu reprezintă un ajutor nerambursabil, ci un împrumut pe care antreprenorul trebuie să îl restituie, împreună cu dobânda aferentă, conform condițiilor programului de finanțare.

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