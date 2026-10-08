Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și „prințesa” Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România

Sezonul 10 din Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar fanii show-ului încearcă să afle înainte de difuzarea finalei ce s-a întâmplat cu cele mai controversate cupluri. Printre relațiile care au stârnit cele mai multe discuții se numără și cea dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, mai ales după apropierea concurentului de ispita Gabriella pe parcursul experienței din Thailanda.

Acum, un nou spoiler apărut în mediul online pare să ofere răspunsul la întrebarea pe care mulți telespectatori și-o pun: s-au întors cei doi împreună sau separat din emisiune?

Cum se întorc Prințul Marco și „prințesa” Bianca: împreună sau separat?

Un creator de conținut din mediul online a stârnit valuri printre fanii Insulei Iubirii după ce a publicat ceea ce susține că este un spoiler de proporții despre unul dintre cele mai comentate cupluri ale sezonului 10.

Potrivit acestuia, Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă ar fi fost surprinși împreună pe aeroport, la întoarcerea din Thailanda, semn că povestea lor nu s-ar fi încheiat în cadrul emisiunii.

Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România

„Am breaking news de la Insula Iubirii, fix de la întoarcerea lor din Thailanda. Aparent, prințul și principesa se întorc împreună. Totul în regulă”, a spus creatorul de conținut, în timp ce le-a arătat urmăritorilor o fotografie despre care afirmă că îi surprinde pe cei doi la revenirea în România.

Mai mult, acesta a lăsat de înțeles că informația vine din surse sigure.

„Evident că am oamenii mei, informatorii mei”, a mai declarat Valentin Calu pe Facebook, alimentând și mai mult speculațiile despre deznodământul relației dintre cei doi concurenți.

Spoiler suprem Insula Iubirii 2026

Informația vine după un sezon în care relația dintre Marco și Bianca a fost pusă serios la încercare. Cei doi au intrat în competiție după aproape un deceniu de relație și o căsnicie care, potrivit propriilor declarații, fusese afectată de numeroase tensiuni și episoade de gelozie.

Pe parcursul experienței din Thailanda, Marco a atras atenția prin apropierea de mai multe ispite, iar numele său a fost asociat intens cu cel al Gabriellei Barbu. Totuși, informațiile apărute ulterior au indicat că lucrurile nu au evoluat în direcția pe care o anticipau mulți telespectatori.

De altfel, în spațiul public au apărut numeroase indicii care sugerau că, după terminarea filmărilor, Marco și Bianca au ales să își continue povestea. Deși relația lor a traversat momente dificile în timpul emisiunii, cei doi au părut să găsească o cale de mijloc după experiența trăită la Insula Iubirii.

Tocmai de aceea, imaginile prezentate acum și afirmațiile creatorului de conținut par să confirme ceea ce mulți fani bănuiau deja: că Prințul Marco și „prințesa” Bianca nu au părăsit show-ul separat.

Desigur, până la difuzarea ultimelor episoade și a bonfire-ului final, nimic nu poate fi considerat oficial. Cu toate acestea, fotografia de pe aeroport și declarațiile făcute în mediul online au reaprins discuțiile despre unul dintre cele mai urmărite cupluri ale sezonului și au dat naștere unui nou val de speculații în rândul fanilor emisiunii.

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Oare ce s-a întâmplat înainte? Prințul Marco, prins cu șlițul desfăcut lângă ispita Gabriella. Imaginile care nu au fost difuzate de Antena 1