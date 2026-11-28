Republica Moldova a obținut o victorie istorică la unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de frumusețe. Elizaveta Kuznetsova, în vârstă de 26 de ani, a câștigat titlul Miss International 2026, după ce a reușit să se remarce în fața a peste 70 de participante din diferite colțuri ale lumii. Marea finală s-a desfășurat la Tokyo, Japonia, pe 25 noiembrie.

Evenimentul a avut loc la Tokyo Dome City Hall, unde concurentele au trecut prin mai multe probe înainte ca juriul să desemneze câștigătoarea. Elizaveta a primit coroana de la Catalina Duque, reprezentanta Columbiei, care a deținut titlul în 2025. Astfel, Republica Moldova intră pentru prima dată în istoria competiției cu o reprezentantă care a reușit să obțină marele trofeu.

Elizaveta Kuznetsova a adus Republica Moldova pe podium

Nu este prima dată când tânăra participă la un concurs de asemenea anvergură. În 2019, aceasta a ajuns printre primele 40 de candidate la Miss World, iar șase ani mai târziu a reușit să intre în primele 25 de participante la Miss Earth. Victoria de la Tokyo reprezintă, așadar, cea mai importantă reușită de până acum din cariera sa în competițiile de frumusețe.

După anunțarea rezultatului, Elizaveta a vorbit despre experiența trăită în Japonia și despre legăturile pe care le-a creat cu celelalte concurente. Pentru ea, participarea nu a însemnat doar o competiție, ci și ocazia de a lega prietenii internaționale și de a descoperi culturi diferite.

„Vreau să încep prin a le mulțumi tuturor femeilor minunate care au făcut ca această călătorie să fie atât de specială pentru mine. Cel mai prețios lucru pe care mi l-a oferit Miss International este această legătură de prietenie, prietenele pe care mi le-am făcut și planurile de viitor de a călători în jurul lumii pentru a le vizita pe toate și pentru a le cunoaște familiile, prietenii și susținătorii din țările lor, pentru că, pe parcursul acestei călătorii, am primit atât de multă dragoste și susținere din partea lor”, a declarat Elizaveta Kuznetsova, în vârstă de 26 de ani.

Podiumul a fost completat de Marea Britanie, prin Brittany Feeney, și Cehia, reprezentată de Laura Glozarová. Următoarele poziții au fost ocupate de Indonezia și Vietnam. Ediția din acest an a adus și schimbări în regulament: proba costumelor de baie a fost înlocuită cu o prezentare în echipament sportiv.

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