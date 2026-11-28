Remi Dobre și Bianca Iotu s-au întâlnit după trei săptămâni petrecute în Thailanda, în fața lui Radu Vâlcan, la bonfire-ul final de la Insula Iubirii. În tot acest timp, amândoi au dezvoltat conexiuni cu ispitele și au renunțat la colierul care simboliza relația lor. Revederea nu a fost însă una lipsită de tensiuni, iar concurentul a făcut un gest care nu a trecut neobservat.

După trei ani de relație, cei doi au ajuns în punctul în care au decis să meargă pe drumuri separate. Bianca Iotu s-a apropiat de Narcis Bujor, în timp ce Remi Dobre a început să aibă sentimente pentru ispita Daniela Pană. Experiența din Thailanda le-a schimbat amândurora perspectiva asupra relației, iar confruntarea finală a fost momentul în care au avut ocazia să își spună lucrurile rămase nerezolvate.

Înainte de întâlnirea cu fostul partener, Bianca a vorbit despre transformarea prin care a trecut în emisiune. Concurenta a explicat că a învățat să își recunoască valoarea și să nu mai accepte compromisuri atunci când vine vorba despre iubire. După experiența de la Insula Iubirii, este hotărâtă să aibă parte de o relație în care să fie apreciată și ascultată.

„Iubirea de sine, mi-am învățat adevărata valoare, în sfârșit. Mi-am dat seama că sunt ușor de iubit, că merit o persoană care mă vede, mă ascultă. E timpul să progresez. Înainte de Insulă, mă mulțumeam cu puțin, acum o să cer mult, cât merit”, a spus Bianca Iotu.

Gestul făcut de Remi Dobre

Momentul revederii a început însă cu un episod neașteptat. Când a ajuns la bonfire, Remi i-a salutat pe cei prezenți cu un simplu „bună seara”, după care a dat mâna cu Radu Vâlcan. În momentul în care s-a îndreptat spre locul său, Bianca Iotu l-a privit și l-a salutat. Acesta nu i-a răspuns, ignorând-o în mod evident, în timp ce fosta iubită a fost uimită de gest.

Și aparițiile celor doi au atras atenția. Remi a ales o ținută complet albă, remarcată inclusiv de Radu Vâlcan, în timp ce concurenta a purtat o rochie vișinie din piele și pantofi cu toc.

Deși, la început, niciunul nu părea dispus să deschidă discuția sau să îi aducă reproșuri celuilalt, atmosfera s-a schimbat rapid. Cei doi au început să își adreseze replici acide și să își reproșeze atât lucrurile spuse și întâmplate pe insulă, în cele trei săptămâni de separare, cât și problemele și conflictele care existau încă de dinainte.

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