În calitate de victime, Florin Salam, Elis Armeaca, Costel Biju, Lele, Luis Gabriel, Toni One și Cocoș de la Călărași sunt doar o parte dintre numele grele din industria manelelor care au mers la sediul DIICOT pentru declarații în dosarul Cămătarilor. După arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, autoritățile ar fi luat unele măsuri de protecție împotriva unor eventuale răzbunări din parte membrilor grupării.

Potrivit Gândul.ro, după arestarea fraților Nuțu și Sile Cămătaru, maneliștii care au dat declarații în fața procurorilor DIICOT ar avea protecție din partea autorităților, pentru prevenirea unor eventualele acte de răzbunare din partea familiei Balind. Poliția a luat măsuri de precauție în cazul acestora, iar echipele de poliție patrulează acum constant prin zona locuințelor acestora.

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De asemenea, speriați că arestarea fraților Balind ar fi fost posibilă pe baza declarațiilor făcute de către maneliști la DIICOT, aceștia ar fi încercat să înlăture orice suspiciune și asociere. O parte dintre ei au ieșit public, pe platformele de socializare, unde au susținut că frații Cămătaru ar fi nevinovați

„Confirm! Nuțu Cămătaru pentru noi este o familie! Terminați cu minciunile. Nu pot să vă spun decât atât, momentan: se exagerează foarte mult, aşa că voi reveni cu detalii în cel mai scurt timp” ”, a scris Tzancă Uraganu pe contul oficial de TikTok CANCAN.ro, unde au fost publicate imaginile cu Nuțu Cămătaru.

Invitat în emisiunea DAN CAPATOS SHOW, Florin Salam a respins categoric ideea că ar fi fost vreodată obligat să cânte pe gratis sau în anumite condiții impuse de frații Cămătaru.

„Mă împingeau să zic ceva (n.r. polițiștii), undeva unde nu era corect. Nu vreau să-i jignesc pe cei de la Poliție… Unde m-a trimis Nuțu am fost respectat: am primit cazare, mâncare, bani, respect. Punct! El m-a trimis în condițiile în care eu am putut, nu că nu pot și să vin (n.r. nu a fost obligat). Când am fost în Constanța, că mi-a pus concert, am ajuns la 5 dimineața și nu s-a supărat. Și mi-a dat salariu. Vă rog să mă credeți că îmi pare rău pentru Nuțu dacă e reținut pentru asta, că e degeaba. Dacă are altele, eu nu știu asta. Cu mine, nimeni din România nu are cum să-mi spună „fă așa, drege așa”. Poliția mi-a zis că am fost parte vătămată și am fost tratat ca unul care a făcut infracțiuni. Nu am depus plângere. Nu vreau să mă pun rău cu poliția că unii pățesc lucruri pe degeaba, nu vezi. Eu le zic să-și facă datoria, eu nu vreau să supăr cadrele, eu vreau să cânt liniștit”, a mai spus Florin Salam.

Nuțu și Sile Cămătaru sunt cercetați într-un dosar de șantaj, trafic de persoane și camătă, în care sunt vizați mai mulți maneliști. Aceștia ar fi fost constrânși să cânte gratis și exclusiv în locații prestabilite de frații Ion și Vasile Balint, alias Nuțu și Sile Cămătaru. Cei doi au fost ridicați de mascați, miercuri, 25 noiembrie, după ce polițiștii și procurorii DIICOT au descins la 45 de adrese din București și mai multe județe.

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