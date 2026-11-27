Bianca Iotu și Remi s-au reîntâlnit în cadrul ceremoniei finale a focului de la „Insula Iubirii”, însă discuția dintre cei doi a degenerat încă din primele minute.

Înainte de reîntâlnirea cu Remi, Bianca mărturisea că are emoții, mai ales după ce aflase mai multe lucruri despre comportamentul acestuia pe parcursul filmărilor.

„Nu îmi e dor de el, nu simt pentru el decât respect pentru relația pe care am avut-o. Pentru el nu, pentru că m-a dezamăgit de prea multe ori. Sper să fim adulți, maturi, să încheiem frumos, fără drame, fără ceartă, fără reproșuri”, a declarat Bianca.

La rândul său, Remi era convins că relația dintre cei doi ajunsese la final.

„E clar că relația s-a încheiat, merg pentru unele detalii, să primesc justificări și, practic, să încheiem un capitol. Aștept discuția asta ca să închei lucrurile și să încep următoarea pagină, dar pagina asta să fie cu punct la final”, a spus el.

Bianca Iotu și Remi, schimb dur de replici la bonfire-ul final

Deși ambii își exprimaseră dorința de a încheia acest capitol din viața lor, tensiunile au devenit evidente încă din primele momente ale reîntâlnirii. Remi nu a răspuns nici măcar la salutul Biancăi.

Concurentul i-a reproșat acesteia mai multe declarații pe care le-ar fi făcut în timpul filmărilor. Discuția a ajuns și la presupusele infidelități din timpul relației. Bianca a susținut că Remi ar fi recunoscut că a întreținut relații intime cu alte femei. Remi a ținut să îi amintească fostei iubite că erau despărțiți la momentul respectiv.

Momentul dintre cei doi a devenit tot mai tensionat, Remi mărturisind că sentimentele sale față de Bianca s-au schimbat radical.

„Am ajuns lângă tine cu un sentiment de repulsie, de scârbă”, i-a spus Remi. „Ține-le pentru tine”, a răspuns Bianca.

Ce și-au reproșat Bianca Iotu și Remi după vizionarea imaginilor

După vizionarea unor imagini surprinse pe parcursul emisiunii, cei doi au încercat să explice motivele pentru care relația lor s-a deteriorat.

Bianca a susținut că i-a acordat mai multe șanse partenerului său, însă acesta ar fi continuat să o înșele. Remi i-a reproșat, la rândul său, că aceasta continua să îl considere fostul său iubit chiar și după împăcare.

Un alt motiv de nemulțumire pentru Remi a fost reacția Biancăi atunci când aceasta a aflat că el plânsese în timpul filmărilor.

„Pentru mine e mai mult decât jignitor că ea a râs când a auzit că am plâns”, a spus Remi la testimonial. „A plâns din frustrare, a arătat că e un actor foarte bun. Pe Instagram și TikTok e un zâmbet constant, numai cu miștouri, iar aici a vrut să pară rănit, că victima e el”, a spus Bianca.

Bonfire-ul continuă în ediția de sâmbătă a emisiunii.

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