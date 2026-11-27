Nattasha și Lorenzo au avut parte de o surpriză emoționantă în ediția de vineri a emisiunii „Insula Iubirii”, cele două ispite alese pentru Dream Date punând la cale reîntâlnirea lor înainte de ceremonia finală a focului. Mai mult, Lorenzo și-a cerut iubita în căsătorie, iar aceasta a acceptat.

Nattasha nu părea deloc entuziasmată în dimineața în care urma să plece la întâlnirea de 24 de ore cu ispita Daniel. În timp ce discuta cu Bianca, aceasta mărturisea că nu ar deranja-o nici măcar dacă Daniel, care încă dormea, nu s-ar mai fi trezit pentru a merge la întâlnire.

Cei doi au ajuns, în cele din urmă, în zona în care se desfășurau ceremoniile focului, spre nedumerirea concurentei.

„Ce să caut aici, că aici mergeam doar la bonfire, nu la altceva”, a spus Nattasha.

Ulterior, aceasta și Daniel au plecat cu o barcă. Nattasha nu bănuia însă că, într-o altă ambarcațiune, se aflau chiar Lorenzo și ispita Frankie.

„Eram așa, pe gânduri și prima dată am crezut că mai sunt ceilalți din vila de la noi, ne intersectăm”, a povestit ulterior Lorenzo.

La rândul său, Nattasha a crezut inițial că în cealaltă barcă se aflau câțiva turiști și i-a propus lui Daniel să le facă semn cu mâna.

Lorenzo a fost cel care și-a recunoscut iubita și, copleșit de emoții, i-a strigat acesteia că o iubește. „A fost o bucurie că am văzut-o. Mamă, ce emoții, nu mai puteam să mă controlez”, a mărturisit Lorenzo.

„Teama mea era că pleacă și că eu nu o să-l mai văd”, a declarat, la rândul său, Nattasha.

Lorenzo a cerut-o în căsătorie pe Nattasha

Copleșită de emoții, Nattasha a izbucnit în lacrimi. Cele două ambarcațiuni au ajuns ulterior la mal, iar Frankie i-a înmânat lui Lorenzo inelul pe care acesta îl avea pregătit.

Cei doi concurenți au alergat unul spre celălalt pe plajă și, în momentul în care s-au întâlnit, s-au îmbrățișat și au căzut amândoi pe nisip, în lacrimi.

„Când m-a luat în brațe am simțit că tot s-a terminat. Plângeam amândoi ca doi copii. Orice dor, orice durere, orice tristețe, orice gând au dispărut. Și m-am simțit liniștită, pentru că el e liniștea mea”, a declarat Nattasha.

Concurenta i-a arătat iubitului său fotografia cu el pe care o avusese asupra sa, spunându-i că acesta fusese alături de ea în tot acest timp.

Lorenzo i-a amintit că are inițiala lui tatuată pe degetul inelar și i-a spus că trebuie să se revanșeze. Acesta a scos apoi inelul de logodnă și a cerut-o în căsătorie pe Nattasha, care a acceptat.

„Eu tot timpul am avut încredere în el, noi tot timpul am avut încredere. A fost cel mai frumos moment din viața mea alături de el”, a declarat Nattasha.

Nattasha și Lorenzo și-au încheiat experiența la Insula Iubirii

Radu Vâlcan a venit și el pe plajă, mărturisindu-le celor doi că urmărise de la distanță momentul emoționant. Prezentatorul emisiunii le-a spus că ar trebui să le mulțumească celor două ispite, Frankie și Daniel, care știau despre intenția lui Lorenzo de a-și cere iubita în căsătorie și care au contribuit la organizarea surprizei.

Radu i-a anunțat apoi pe cei doi că experiența lor la „Insula Iubirii” a ajuns la final, însă acest moment marchează începutul unei noi etape în viața lor de cuplu.

Daniel și Frankie au pregătit surpriza încă de la momentul alegerilor pentru Dream Date

Nattasha și Lorenzo au avut un parcurs diferit de cel al majorității cuplurilor din actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Niciunul dintre cei doi nu a dezvoltat o conexiune romantică cu ispitele.

Nattasha l-a ales pe Daniel pentru întâlnirea de 24 de ore, în condițiile în care acesta îi spusese anterior că avea de gând să refuze invitația. Spre surprinderea concurentei, ispita s-a răzgândit.

Ulterior, Daniel a dezvăluit că îi pregătea Nattashei o surpriză, fără să ofere însă detalii despre aceasta.

„Am o surpriză frumoasă de făcut, să aibă încredere în mine, dacă a ajuns să mă cunoască puțin o să-i placă”, a declarat ispita.

În cealaltă vilă, Lorenzo a ales-o pe Frankie, motivând că aceasta era ispita cu care interacționase cel mai mult pe parcursul filmărilor.

La rândul său, Frankie a lăsat să se înțeleagă că îi pregătea o surpriză concurentului. „Urmează ceva despre care nu știe”, a spus ispita.

Așa cum CANCAN a relatat încă de duminică, fanii emisiunii au luat în calcul posibilitatea ca cele două ispite să fi pus la cale o reîntâlnire a Nattashei cu Lorenzo, înainte de ceremonia finală a focului.

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