Cine și-ar fi imaginat că tocmai manelele aveau să-i aducă pe frații Cămătaru la cuțite? Din interceptările procurorilor DIICOT reiese că Nuțu și Sile se războiau chiar în propria familie, după ce primul i-ar fi „suflat” o afacere ginerelui celui din urmă. CANCAN.RO a mers pe firul informațiilor de la DIICOT și a descoperit că povestea avea o miză uriașă: contracte de milioane cu Primăria Sectorului 3.

Dincolo de scandalul cu maneliștii pe care i-ar fi constrâns să cânte după bunul lor plac, se pare că frații Nuțu și Sile Cămătaru aveau multe socoteli de reglat și între ei!

Iar motivul supărării lui Sile era că fratele său ar fi pus mâna pe o afacere din care, până atunci, câștiga bani ginerele lui.

Dan Emanuel-Daniel, cunoscut drept Manu Bombardieru, partenerul de viață al fiicei lui Sile Cămătaru, se ocupa de organizarea unor evenimente muzicale sub denumirea „Balkaniada”. Afacerea îi aducea mulți bani, după cum punctează chiar procurorii DIICOT. Numai că o astfel de sursă de câștig pare să-i fi făcut cu ochiul și lui Nuțu Cămătaru.

Sile, foc și pară că Nuțu „i-a luat șmecheria lui gineri-su”

Cămătarii nu și-au ținut supărările doar pentru ei. Chiar în ziua de Crăciun a anului trecut, dar și pe 7 ianuarie 2026, Nuțu discuta cu mama sa despre nemulțumirile fratelui său. Sile se plânsese că Nuțu „i-a luat șmecheria lui gineri-su”.

Concret, potrivit anchetatorilor, după luna aprilie 2025, Manu Bombardieru nu a mai organizat evenimente la Hala Laminor. În schimb, acolo au început să facă spectacole Nuțu Cămătaru și finul său, Giani Laurențiu Nedelcu.

De Revelion, aceștia au adunat pe scena de la Laminor nume grele din industria manelelor, majoritatea chemați ca martori la DIICOT: Costel Biju, Alex Botea, Lele, Elis Armeanca, Toni One și Formația Azur.

Ba chiar și soția lui Nuțu se implica în discuțiile despre bani, sfătuindu-l pe acesta cum să negocieze cu finul său.

„Bă, finule, eu nu mi-am băgat pe nimeni! Adică… eu-s cu lăutarii, dar hai să-ți spun ceva! Evenimentul, dacă n-ar fi lăutarii, nu s-ar ține!”, îl îndruma Claudia Bălint pe soțul său, potrivit interceptărilor.

De cealaltă parte, în familia lui Sile se discuta despre o eventuală „taxă de șmecherie” pe care Giani ar fi trebuit să o plătească dacă voia să organizeze „Balkaniada”. Sile avea chiar o altă denumire pentru aceasta: „franciză”!

În cele din urmă, ginerele lui Sile a ajuns să organizeze „Balkaniada” tocmai la Segarcea, în timp ce, pe 12 aprilie 2026, Nuțu și finul său făceau spectacol la Hala Laminor, sub denumirea „Manele All Stars”.

Manelele, cumetriile și milioanele de la Primărie

Și dacă în familia Cămătarilor afacerile cu manele generau astfel de dispute, în lumea firmelor din industria spectacolelor descoperim niște conexiuni interesante.

În martie 2025 a fost înființată societatea Balkaniada Events SRL, în care ginerele lui Sile Cămătaru îl avea drept asociat pe Adrian Eugen Pătrașcu.

Același Pătrașcu figurează ca administrator al societății Laminor Arena Expo Events SRL, firmă care a prins un contract cât se poate de bănos cu administrația lui Robert Negoiță.

Mai exact, pe 17 noiembrie 2025, Primăria Sectorului 3 i-a atribuit societății contractul nr. 434067, pentru organizarea Târgului de Crăciun și a festivităților de Revelion din Piața Alba Iulia. Valoarea contractului: 2.041.875 de lei, cu tot cu TVA!

Potrivit documentului oficial de atribuire, Primăria a primit o singură ofertă, achiziția desfășurându-se prin procedura proprie a instituției.

Astfel, firma în care ginerele lui Sile și Pătrașcu erau asociați nu pare să fi avut un debut deloc rău. Balkaniada Events SRL a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 311.571 de lei și un profit net de 281.966 de lei. Și asta cu un singur angajat în medie!

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