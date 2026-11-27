Designerul vestimentar a analizat ținutele vedetelor prezente la evenimentul „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour”. Irisha și Oana Roman au fost printre preferatele sale, însă nici Valentina Pelinel nu a scăpat de observațiile specialistului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Florin Burescu și a aflat cine a bifat apariții spectaculoase și ce detalii au făcut diferența în seara dedicată eleganței.

Când vine vorba despre modă, Florin Burescu nu prea trece cu vederea detaliile! Designerul vestimentar român a fost prezent la evenimentul „20 Years of Luxury – A Night of Old Hollywood Glamour”, unde invitații au avut ocazia să-și etaleze cele mai elegante ținute. Iar cum un asemenea eveniment nu putea trece fără un ochi avizat, CANCAN.RO l-a provocat pe creatorul de modă să facă o analiză a aparițiilor mondene.

Florin Burescu: „Atenție mare la postură, Valentina!”

Florin Burescu nu a fost prea generos cu criticile, ba chiar a mărturisit pentru CANCAN.RO că, în mare parte, invitații au respectat dress code-ul și au depus eforturi pentru a arăta impecabil. Irisha i-a atras atenția prin eleganță și stil, Oana Roman a primit laude pentru costumul ales și pentru felul în care și-a accesorizat ținuta, iar Valentina Pelinel a fost, la rândul ei, apreciată pentru rochia purtată. Totuși, în cazul fostului model, Fdesignerul vestimentar a avut o observație punctuală: postura! Nici bărbații nu au scăpat de analiza designerului, care a urmărit cu atenție inclusiv lungimea manșetelor, gulerul cămășii și felul în care a fost purtat papionul.

CANCAN.RO: Bună, Florin! Ce faci? Era inevitabil să nu fii la un asemenea eveniment.

Florin Burescu: Da, să știi că este unul dintre evenimentele pe care le aștept pe tot parcursul anului, pentru că este foarte elegant, este glamour, organizat foarte, foarte frumos. Și să știi că am apreciat tot timpul faptul că oamenii respectă dress code-ul. Știi, este foarte greu să te pui așa la patru ace și să pleci de acasă după o zi de muncă, dar felicitări tuturor!

CANCAN.RO: Spune-mi, ai văzut probabil până acum câteva ținute. Cine ți-a atras atenția? Cine a fost „bau” și cine a fost „wow”?

Florin Burescu: Măi, să știi că „bau” nu prea am văzut, nu prea mi-au atras atenția, poate au fost. În schimb, mi-a plăcut foarte mult Irisha. Irisha, ca de fiecare dată, foarte stilată, foarte elegantă. Îmi place și Valentina Pelinel, arată foarte bine.

Atenție mare la postură, Valentina! Ești prea frumoasă, trebuie să lucrezi un pic. De ce ești cocoșată? N-ai voie, ești superbă! Rochia este foarte, foarte frumoasă.

N-am intrat de foarte mult timp, dar important este să știi că doamnele și-au dat silința.

Au fost și la coafor, nu au venit necoafate, s-au aranjat. Uite, o văd acum trecând prin față și pe Oana Roman, elegantă, într-un costum, cu o lungime corectă la pantaloni, accesorizată frumos. Îmi place, a slăbit mult, bravo ei!

CANCAN.RO: Asta aveam să zic, a și slăbit, își merită laudele. Spune-ne despre bărbați, am vorbit despre femei. Un bărbat care ți-a atras atenția?

Florin Burescu: Bărbații au optat, cum era logic, pentru varianta de smoking clasic. Să știi că îi apreciez foarte mult că sunt la patru ace corect, adică au o lungime corectă la manșete, o lungime corectă la gulerul cămășii, papionul la purtător, închis corect.

Nu cred că aș putea să spun că am mai văzut și domni îmbrăcați în blugi. Am mai văzut care stau cu pardesiul pe ei în permanență, că nu știu, poate le este frig aici. Dar să știi că, în mare parte, oamenii au respectat dress code-ul, totuși au fost eleganți.

CANCAN.RO: Bine, Florin, îți mulțumim! Nu te mai reținem. Petrecere frumoasă și te mai sunăm pentru sfaturi!

Florin Burescu: Oricând, cu mare drag! Eu vă mulțumesc!

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