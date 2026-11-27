Noi detalii ies la iveală din ancheta de amploare care îi vizează pe frații Nuțu și Sile Cămătaru, acuzați, alături de alte persoane, că ar fi exercitat presiuni asupra unor artiști cunoscuți din lumea manelelor. Documentele întocmite de procurorii DIICOT scot la lumină nu doar modul în care ar fi funcționat grupările cercetate, ci și conflictele care ar fi existat chiar în interiorul familiei Balint. Potrivit stenogramelor incluse în referatul anchetatorilor, cei doi frați ar fi ajuns să se reclame reciproc în fața mamei lor, cunoscută drept Mimi Cămătăreasa.

Unul dintre episoadele menționate în documentele procurorilor îl are în prim-plan pe Luis Gabriel. Artistul ar fi fost implicat într-un conflict legat de participarea sa la un eveniment, unde ar fi fost obligat să cânte fără să primească bani. Situația ar fi fost provocată de Sile Cămătaru, iar acest lucru l-ar fi nemulțumit pe fratele său, Nuțu.

Frații Cămătaru se „sifonau” pe rând la mama lor, Mimi Cămătăreasa

Din conversațiile interceptate de anchetatori reiese că Nuțu Cămătaru ar fi făcut o diferență între invitația adresată unui interpret de a participa la o petrecere de familie și constrângerea acestuia de a presta fără plată. În opinia sa, solicitarea de a cânta la o nuntă sau la un botez organizat de cineva apropiat ar fi fost una, însă presiunile exercitate asupra unui artist pentru a-l determina să accepte un eveniment în condiții impuse ar fi reprezentat cu totul altceva.

Situația lui Luis Gabriel ar fi ajuns inclusiv în discuțiile purtate în familie. Potrivit referatului DIICOT, Nuțu Cămătaru i-ar fi povestit mamei sale despre nemulțumirile pe care le avea în legătură cu acțiunile fratelui său. Mai mult, acesta ar fi atras atenția și asupra implicării ginerelui lui Sile Cămătaru în strângerea unor sume de bani, considerând că anumite practici ar putea avea urmări grave din punct de vedere juridic.

Un alt aspect interesant din stenograme este faptul că Nuțu Cămătaru ar fi sugerat inclusiv posibilitatea ca Luis Gabriel să apeleze la autorități dacă ar mai fi supus unor presiuni. Recomandarea ar fi venit în contextul discuțiilor despre presupusele constrângeri la care artistul ar fi fost expus.

Ce rol ar fi avut soția lui Nuțu Cămătaru în discuțiile interceptate

Documentele anchetatorilor conțin și conversații private dintre Nuțu Cămătaru și soția sa. Din acestea reiese că femeia ar fi fost la curent cu anumite probleme pe care acesta le avea și ar fi încercat să îl îndrume în privința modului în care ar trebui să gestioneze situațiile respective.

Printre subiectele abordate se numărau și întârzierile în recuperarea unor bani. Soția lui Nuțu ar fi fost nemulțumită de faptul că încasarea anumitor sume dura prea mult, iar discuțiile dintre cei doi ar fi evidențiat tensiunile generate de aceste întârzieri. Aceste conversații au fost incluse de procurori în materialul probator administrat în dosar.

Stenogramele conturează astfel o imagine a relațiilor dintre membrii familiei, în care problemele financiare, neînțelegerile și acuzațiile reciproce ar fi ocupat un loc important. În același timp, ele oferă indicii despre felul în care ar fi fost gestionate anumite situații în care erau implicați artiștii vizați de anchetă.

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Cazul este investigat de procurorii DIICOT, care susțin că, începând cu anul 2025, două grupări infracționale, cu membri comuni, ar fi urmărit să controleze o parte din piața evenimentelor de muzică lăutărească și manele. Metodele folosite ar fi inclus intimidarea interpreților, amenințările și solicitarea unor sume de bani prezentate drept taxe de protecție.

Conform acuzațiilor din dosar, mai mulți cântăreți ar fi fost determinați să accepte participarea la evenimente fără să fie remunerați sau să primească onorarii considerabil mai mici decât cele pe care le solicitau în mod obișnuit. În plus, acestora li s-ar fi impus să evite anumite petreceri organizate de persoane considerate concurente.

Printre numele artiștilor care ar fi fost vizați de aceste practici se regăsesc Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea și Biju.

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