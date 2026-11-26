În urmă cu exact 19 ani, în noiembrie 2007, CANCAN.RO îl avea din nou în vizor pe Ștefan Bănică Jr., pe atunci soțul Andreei Marin, și reușeau să surprindă o întâlnire care avea toate ingredientele unui episod de telenovelă mondenă. O blondă misterioasă își făcea apariția la poarta vilei în care locuiau artistul și „Zâna surprizelor”, un telefon scurt mai târziu, Bănică cobora din casă, iar lucrurile începeau să capete un aer cât se poate de interesant. Evident, toate imaginile le puteți vedea în Galeria foto.

O geantă ajungea în portbagaj, domnișoara se instala pe scaunul din dreapta, geaca era abandonată pe bancheta din spate, iar cei doi schimbau zâmbete înainte să plece împreună. Practic, o întâlnire cu regie, distribuție și suspans, numai bună de ținut prima pagină! Dar povestea avea și un episod anterior! Cu doar cinci luni înainte, revista Ciao! publicase fotografii în care Ștefan Bănică Jr. apărea în ipostaze tandre alături de Mădălina, o colegă care îl acompania vocal pe scena emisiunii „Dansez pentru tine”.

Așa că, atunci când CANCAN.RO a dat peste noua apariție blondă, primul gând a fost că Mădălina revenise în peisaj. Numai că analiza fotografiilor a schimbat distribuția, asta deoarece nu era aceeași blondă, ci o alta!

Ștefan Bănică Jr. și-a dat întâlnire cu o blondă misterioasă

Evident, în urmă cu 19 ani, CANCAN.RO nu putea lăsa povestea fără o relatare pe măsură. Să ne întoarcem, așadar, în arhiva vremurilor de aur și să vedem ce apărea în ediția din noiembrie 2007:

EPISODUL 1. Revista Ciao! l-a surprins, în vară, pe Bănică Jr. îmbrățișat cu o blondă, Mădălina EPISODUL 2. Zilele trecute, o altă blondă l-a luat de acasă pe Ștefan cei doi părând extrem de apropiați Gusturi. Fata seamănă cu Mădălina, alături de care soțul Andreei Marin a fost surprins în vară, în ipostaze foarte tandre de către revista Ciao! Adrian Nicolae Ștefan Bănică Jr. are lipici la blonde. După ce, în urmă cu 5 luni, revista Ciao! a publicat fotografii ale sale în timp ce se îmbrățișa cu Mădălina, o colegă care îl acompaniază vocal pe scena de la „Dansez pentru tine”, paparazzii CANCAN l-au prins acum, din nou, pe soțul Andreei Marin în preajma unei alte blonde misterioase. De data aceasta, Ștefan și noua blondă au fost pozați în fața vilei pe care „regele rock?n?roll-ului” o împarte cu Andreea Marin. Inițial, reporterii noștri au crezut că este vorba despre aceeași Mădălina, alături de care soțul „Zânei surprizelor” mai fusese fotografiat în ipostaze tandre, dar compararea pozelor ne-a arătat că este o altă persoană, însă tot atât de blondă ca și Mădălina. Nu știm dacă Andreea Marin era acasă, în momentul în care paparazzii CANCAN au făcut aceste fotografii, însă întâlnirea dintre Ștefan și blondă a decurs ciudat. Fata a venit la poarta vilei în care locuiesc soții Bănică-Marin, a dat un telefon (probabil cântărețului), după care, la nici două minute, Ștefan a coborât din casă. Îmbrăcat rebel, cu o pălărie cu boruri largi pe cap, „regele rock?n?roll-ului” a pus o geantă în portbagajul mașinii lui, timp în care blonda a urcat în față, pe scaunul din dreapta. S-a dezbrăcat de geacă, a aruncat-o pe bancheta din spate și l-a așteptat, cuminte, pe Bănică să urce la volan. Ștefan a făcut o glumă, blonda a zâmbit generos, după care au pornit mașina și au plecat împreună.

Restul, e CANCAN!

NU RATA – Stefan Banica Jr. si-a dat intalnire cu o blonda chiar la el acasa