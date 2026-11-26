Momente neașteptate în casa emisiunii Mireasa, unde Anne-Mary și Claudio au ajuns din nou în centrul atenției. Deși cei doi au decis să pună capăt relației pe care au încercat să o construiască în cadrul show-ului matrimonial de la Antena 1, apropierea dintre ei nu a dispărut. Mai mult decât atât, în weekend, concurenții au petrecut noaptea împreună, iar imaginile surprinse de camerele de filmat au stârnit numeroase reacții.

Deși Claudio a susținut în repetate rânduri că nu își dorește o relație cu Anne-Mary, cei doi au demonstrat că atracția dintre ei este în continuare puternică. Ce s-a întâmplat între ei în timpul nopții a devenit subiect de discuție în ediția de luni a emisiunii, mai ales după ce Simona Gherghe a făcut o serie de afirmații care l-au pus pe concurent într-o situație incomodă.

Anne-Mary și Claudio au petrecut noaptea împreună, deși nu mai formează un cuplu

Povestea dintre Anne-Mary și Claudio a avut parte de numeroase răsturnări de situație. Cei doi au început prin a se cunoaște, au ajuns să își mărturisească atracția reciprocă și, pentru o perioadă, au decis să formeze un cuplu. Lucrurile nu au evoluat însă așa cum și-ar fi dorit Anne-Mary, întrucât Claudio a hotărât să pună punct relației.

Concurentul a explicat că are anumite temeri în ceea ce privește viitorul lor și că nu este convins că legătura dintre ei ar putea funcționa și în afara competiției. Mai exact, acesta a recunoscut că se teme de ceea ce s-ar putea întâmpla după ce vor părăsi casa Mireasa și că nu vrea să înceapă o relație în privința căreia nu are suficiente certitudini.

Cu toate acestea, despărțirea nu a însemnat și dispariția apropierii fizice. În weekend, Anne-Mary și Claudio au decis să doarmă împreună, iar planul inițial ar fi fost să petreacă noaptea unul lângă celălalt, fără să depășească anumite limite.

„-Având în vedere că v-ați sărutat, că ați făcut amor și alte chestii… -Dar n-am făcut amor! -Vrei să îți arăt ție sau cum? Că tu știi! Nu mă face să vorbesc niște lucruri nepotrivite la ora 14:00, că nici mie nu îmi face plăcere. Și eu mă simt așa…chiar nu înțeleg care e treaba”, a transmis Simona Gherghe și Claudio, la Mireasa.

Numai că lucrurile au luat o altă turnură. Imaginile surprinse în dormitor au arătat că între cei doi a existat o apropiere intimă, în ciuda faptului că nu mai erau împreună. Momentul nu a trecut neobservat, iar subiectul a fost adus în discuție în fața tuturor concurenților.

Situația amintește și de un episod petrecut la un alt reality-show de la Antena 1. La Insula Iubirii, Narcis Bujor a ajuns în atenția publicului după ce a întreținut relații intime cu Bianca, deși între cei doi nu exista perspectiva unei relații asumate. Acum, un scenariu asemănător pare să se contureze și la Mireasa, unde Claudio și Anne-Mary au petrecut o noapte împreună, deși concurentul a decis anterior să se despartă de tânără și nu pare dispus să își asume o relație cu aceasta. Astfel, Claudio pare să calce pe urmele lui Narcis Bujor, iar asemănarea dintre cele două situații nu a trecut neobservată.

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