Pe lângă tatăl său, Vasile Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru, a intrat și el în atenția DIICOT. Acesta este acuzat de procurori că ar fi exploatat sexual o tânără de 22 de ani și ar fi determinat-o să practice prostituția în Germania și Elveția. Mai mult, Vasile Daniel Balint ar fi amenințat-o pe tânără pentru a-i da toți banii câștigați. Avem stenograme din dosar.

Potrivit informațiilor din dosar, Vasile Daniel Balint ar fi recurs la agresiuni fizice repetate, amenințări și presiune psihologică, toate pentru a o ține sub control pe tânăra în vârstă de 22 de ani. Pentru a câștiga încrederea femeii, fiul lui Sile Cămătaru s-ar fi folosit de metoda „Loverboy”. Acesta i-ar fi promis o relație stabilă și un viitor împreună, iar ulterior ar fi determinat-o să practice prostituția.

Din stenogramele obținute de Mediafax, Vasile Daniel Balint ar fi copleșit-o la început pe tânără cu declarații de dragoste, o metodă de manipulare des întâlnită în astfel de cazuri.

„Te iubesc din inimă” și „Am rămas pe loc cu viața mea din iubire pentru tine”, sunt câteva dintre declarațiile făcute de bărbat.

Vasile Daniel Balint: Amenințări, bătăi și șantaj

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, Balint Vasile-Daniel ar fi acționat cel puțin de la sfârșitul anului 2024 până în noiembrie 2026, profitând de vulnerabilitatea tinerei. Conform documentelor, femeia ar fi fost obligată să practice prostituția în Germania și Elveția.

Stenogramele arată că bărbatul se folosea de amenințări și acte de violență pentru a o obliga să practice prostituția. Într-o conversație din 23 august 2026, bărbatul spune: „O să te (***) în Germania să-mi dai banii”.

De asemenea, în conversațiile interceptate tânăra vorbește despre agresiunile la care a fost supusă și chiar cere ajutor pentru a scăpa de calvar.

„Am înțeles, m-ai bătut, ai fost supărat!” / „Ce mă fac? Ajută-mă! […] Cred că mă bagă în spital rău dacă el când greșesc îmi dă așa un pumn, îți dai seama ce-mi face?” / „M-a umplut de sânge”, „Am vomitat că mi-ai dat un pumn în stomac”, „Am și căzut pe jos, m-am umplut de sânge”, sunt doar câteva dintre fragmentele obținute din mai multe conversații.

Vasile Daniel Balint ar fi mers personal în străinătate

Conversațiile interceptate de procurori conțin numeroase jigniri la adresa victimei precum „gunoi infect” și „o cârpă împuțită”. Dar și numeroase amenințări dure:

„Fă, tu vrei să-mi iau 25 de ani cu tine? Să te mierlesc […] mâine îți sparg ușa de la casă”.

Toate amenințările aveau ca scop subjugarea victimei și constrângerea acesteia să predea banii câștigați. De asemenea, Balint Vasile Daniel s-ar fi deplasat în repetate rânduri în Germania și Elveția pentru a ridica în numerar sumele câștigate de tânără.

„În afară de bani, îmi dai, îmi dai orice, îmi dai ficatul, inima, numai bani nu mi-ai dat. De ce nu-mi dai fă și mie bani?” / „Deci așa ți se pare ție o relație normală, plecăm amândoi și tu faci bani și eu stau aici ca prostul, nu?” / „Dar nu ți-am dat când am avut?”, „Lasă-mă să strâng ca lumea și ți-i dau!”, se mai arată în convorbirile dintre cei doi.

Potrivit informațiilor din dosar, fiul lui Sile Cămătaru a făcut referire la sume de 5.000, 7.000 și 10.000 de euro, precum și la faptul că ar fi urmat să vină după bani: „Tre să te las să strângi, să vin după aia aici”.

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