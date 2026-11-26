Frații Cămătaru au din nou probleme cu legea! Ion Balint (Nuţu Cămătaru) şi Vasile Balint (Sile Cămătaru) au fost reţinuţi miercuri seară, 25 noiembrie, de procurorii DIICOT, în dosarul în care sunt acuzaţi că au şantajat mai mulți cântăreți de manele celebri, cărora le cereau şi taxă de protecţie. De asemenea, artiștii nu ar fi fost singurii pentru care s-ar fi impus taxa de protecție. Proprietarii pieței Târgul Pucheni din sectorul 5 ar fi plătit lunar și ei taxa de protecție lui Sile Cămătaru și fiului său. Avem stenogramele.

Noi informații apar în legătură cu „activitățile” fraților Cămătaru. Proprietarii pieței Târgul Pucheni din sectorul 5 ar fi plătit lunar între 7.500 și 12.500 de lei lui Sile Cămătaru și fiului său, sub pretextul că aceștia păzesc piața. Cei trei proprietari ar fi primit amenințări voalate, dar puternice, pentru a plăti.

Proprietarii Pieței Pucheni, terorizați de Sile Cămătaru

Cei trei proprietari ai pieței din sectorul 5 ar fi plătit lunar până la 12.500 de lei pentru o taxă de protecție, care în realitate nu le-ar fi adus nicio „pază”. Potrivit stenogramelor obținute de Mediafax, Sile Cămătaru și fiul său erau cei care îi terorizau pe proprietarii pieței, iar unul dintre ei chiar s-ar fi plâns fratelui liderului clanului.

Conform stenogramelor, în data de 17 aprilie 2026, Nuțu Cămătaru a povestit într-o convorbire interceptată ce i-a spus unul dintre proprietarii pieței despre fratele său:

„Domne, păi ce vrea fratele tău, mă scuzi că-ți spun, asta-i taxă de protecție, el nu face nimica, el nu aia, nu aia”. Nuțu Cămătaru a adăugat: „El s-a dus și LUCICĂ ăla s-a speriat de el”.

Procurorii spun că, din aprilie 2025 și până în noiembrie 2026, Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru”, și fiul său, Nuțu-Mario Balint, i-au constrâns pe cei trei proprietari ai pieței să plătească taxă de protecție. În total, cei doi ar fi strâns aproximativ 185.000 de lei.

Proprietarii ar fi plătit taxă de protecție lunar

Anchetatorii mai spun că Sile Cămătaru ar fi spus că „se va duce peste” proprietari dacă nu i se îndeplinesc cererile. De asemenea, despre unul dintre proprietari se spune că „pe unu îl teroriza Mario, de-i dădea bani”.

Mai mult, din discuțiile ce au fost interceptate se pare că taxa de protecție trebuia plătită în fiecare lună pe data de 15.

„Da, și pe fiecare 15, rămâne să-i dau banii.” „Băi Sile, ia că eu îți dau, lasă-mă dracu-n pace! Ia 170 de euro pe lună de la mine! Partea mea!”, se mai arată în stenograme.

Pe lângă conversațiile interceptate, anchetatorii l-au supravegheat pe Nuțu-Mario Balint în data de 29 aprilie 2026, când a mers la unul dintre proprietari și a primit o sumă de bani de la acesta.

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