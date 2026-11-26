Iarna își intră serios în drepturi la începutul lunii decembrie în București. Potrivit prognozei publicate de AccuWeather, Capitala va traversa un episod de frig accentuat, iar temperaturile resimțite în timpul nopții vor coborî până la pragul de minus 8 grade Celsius.

După un final de noiembrie cu vreme rece, dar stabilă, începutul lunii decembrie aduce un val de aer polar peste București. Conform estimărilor AccuWeather, cea mai rece zi din prima parte a lunii va fi 7 decembrie, când minima nopții va atinge minus 8 grade Celsius, în timp ce temperatura maximă nu va depăși minus 4 grade.

Bucureștiul se pregătește pentru primele zile de ger

Prognoza pentru luna decembrie indică o răcire accentuată în prima săptămână de iarnă calendaristică. Dacă în primele zile ale lunii maximele vor oscila între 2 și 5 grade Celsius, situația se schimbă radical în weekendul 5-7 decembrie.

Pe 5 decembrie sunt așteptate valori de aproximativ minus 3 grade Celsius pe timpul zilei și minus 6 grade în timpul nopții. Frigul se intensifică pe 6 decembrie, când mercurul din termometre va coborî până la minus 7 grade Celsius.

Cea mai rece zi din intervalul analizat va fi însă 7 decembrie. Potrivit estimărilor AccuWeather, temperatura maximă va ajunge la doar minus 4 grade Celsius, iar minima va coborî până la minus 8 grade, marcând unul dintre cele mai reci momente ale începutului de sezon rece în Capitală.

Cum va evolua vremea după episodul de frig

După valul de ger prognozat la începutul lunii, temperaturile vor începe să crească treptat. Începând cu 8 decembrie, maximele revin pe valori pozitive, în jurul a 7 grade Celsius, în timp ce minimele vor urca și ele peste pragul de minus 3 grade.

Ulterior, în perioada 13-19 decembrie, temperaturile diurne sunt estimate să se situeze între 1 și 7 grade Celsius, iar nopțile vor rămâne reci, cu valori cuprinse între minus 5 și 1 grad Celsius.

Spre finalul lunii, vremea va continua să fie specifică sezonului rece, cu alternanțe între zile însorite, înnorări și episoade de precipitații. Maximele vor oscila în general între 4 și 7 grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul valorilor de minus 3 și 1 grad Celsius.

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