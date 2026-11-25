Românii care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor la energie ar putea beneficia în continuare de sprijin financiar și anul viitor. Ajutorul în valoare de 50 de lei, acordat în prezent consumatorilor vulnerabili pentru plata energiei electrice, ar urma să fie menținut și în 2027, însă autoritățile iau în calcul modificări importante ale criteriilor de eligibilitate. Una dintre cele mai importante schimbări vizează majorarea plafonului de venit, astfel încât un număr mai mare de persoane să poată primi acest sprijin.

Potrivit propunerilor aflate în discuție la nivelul Ministerului Energiei, limita veniturilor lunare ar putea crește de la aproximativ 2.000 de lei la 3.500 de lei. Măsura ar permite includerea unor categorii de români care, în prezent, nu se încadrează în condițiile necesare pentru obținerea ajutorului, deși se confruntă cu dificultăți în plata cheltuielilor lunare.

Cine ar putea primi cei 50 de lei pentru factura la energie în 2027

În actuala formulă, sprijinul financiar este destinat persoanelor care se încadrează în anumite limite de venit. Ajutorul de 50 de lei este acordat pentru plata facturilor la energia electrică și are rolul de a reduce o parte din presiunea financiară resimțită de gospodăriile cu resurse limitate.

O eventuală majorare a plafonului până la 3.500 de lei ar însemna o extindere considerabilă a numărului de beneficiari. Astfel, persoanele care depășesc în prezent limita impusă ar putea deveni eligibile, dacă propunerea va fi aprobată și vor fi stabilite condițiile finale de acordare.

Schimbarea vine într-un context în care costurile cu utilitățile continuă să reprezinte o preocupare pentru numeroase familii, în special pentru pensionari și persoanele cu venituri reduse. Chiar dacă suma de 50 de lei nu acoperă integral cheltuielile pentru electricitate, autoritățile urmăresc să mențină un mecanism prin care consumatorii aflați în dificultate să beneficieze de un ajutor constant.

„La momentul de faţă, noi considerăm că valoarea de 50 de lei este o valoare care ar putea să satisfacă nevoile multor consumatori”, a transmis Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

Din toamna anului 2027, nu va mai conta doar venitul lunar

Planurile Ministerului Energiei nu se opresc însă la creșterea plafonului de venit. Autoritățile analizează o nouă formulă de acordare a sprijinului, în care situația fiecărei gospodării să fie evaluată în funcție de mai mulți factori.

Printre criteriile care ar putea fi luate în considerare se numără dimensiunea locuinței, gradul de izolare termică și eventualele probleme de sănătate ale persoanelor care solicită ajutorul. Aceste elemente ar putea oferi o imagine mai clară asupra nevoilor reale ale consumatorilor și asupra cheltuielilor pe care aceștia trebuie să le suporte pentru a-și asigura condiții normale de trai.

De exemplu, două persoane cu venituri similare pot avea cheltuieli foarte diferite în funcție de locuința în care trăiesc. O casă mai mare, cu izolație necorespunzătoare, poate presupune costuri considerabil mai ridicate pentru încălzire și energie. În același timp, persoanele care se confruntă cu anumite afecțiuni ar putea avea nevoie de un consum mai mare de energie electrică.

Noua abordare ar urma să țină cont tocmai de asemenea diferențe, astfel încât sprijinul financiar să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de el.

„Pe perioada primelor 9 luni din 2027 să se instituie această schema, în care să se ia în considerare mai multe considerente decât strict venitul pe care îl are în momentul de faţă un consumator”, a mai declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

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