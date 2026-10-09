Sezonul rece se apropie, iar facturile la încălzire pot pune presiune pe bugetul multor români. O ajustare simplă a termostatului ar putea reduce cheltuielile lunare fără să fie nevoie să renunți la confortul din locuință. Potrivit unui studiu, scăderea temperaturii interioare cu un singur grad Celsius poate aduce economii de aproximativ 6% pentru un apartament. În cazul unei case, reducerea costurilor poate ajunge chiar la 9%, în funcție de condițiile locuinței.

O temperatură mai mică în interior înseamnă, în general, un necesar redus de energie pentru încălzire. Astfel, chiar și o modificare aparent mică a termostatului poate avea efecte asupra consumului. În cazul caselor, economia poate ajunge la aproximativ 9% pentru fiecare grad în minus. Izolația, suprafața încălzită, temperatura exterioară și tipul sistemului de încălzire influențează consumul. Contează și obiceiurile locatarilor, precum temperatura aleasă și timpul în care încălzirea funcționează.

Ce temperatură ar trebui să ai în fiecare cameră

Pentru a ține sub control cheltuielile, este important să adaptezi temperatura în funcție de destinația încăperii. Nu toate camerele au nevoie de același nivel de încălzire. Recomandările specilaliștilor indică următoarele valori orientative: în living și birou se recomandă între 20 și 22 de grade Celsius, în dormitor între 16 și 18 grade Celsius, iar în camera copilului se recomandă aproximativ 20 de grade Celsius.

Valorile pot fi ajustate în funcție de confortul personal și de nevoile celor care locuiesc în casă. Temperatura nu trebuie coborâtă excesiv, mai ales atunci când în locuință sunt copii sau persoane vulnerabile.

Cum te poate ajuta un termostat inteligent să plătești mai puțin

O altă metodă de a controla consumul este utilizarea unui termostat programabil sau inteligent. Acesta permite stabilirea unor temperaturi diferite în funcție de programul zilnic al familiei. De exemplu, poți reduce încălzirea atunci când locuința este goală. Ulterior, temperatura poate fi ajustată înainte de întoarcerea acasă.

Ce alte trucuri te ajută să reduci cheltuielile la încălzire

Reducerea temperaturii cu un grad poate fi un prim pas, dar există și alte măsuri care ajută la controlul consumului. Unele nu presupun investiții mari și pot fi aplicate chiar înainte de venirea frigului. Verificarea ferestrelor și a ușilor poate ajuta la identificarea zonelor prin care se pierde căldura. De asemenea, întreținerea periodică a centralei și utilizarea corectă a termostatului pot contribui la funcționarea eficientă a sistemului.

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