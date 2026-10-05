Schimbare bruscă a vremii în România. Când vin ploile și temperaturile de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare bruscă a vremii în România. Meteorologii susțin că vor apărea precipitații sub formă de ploaie și temperaturi de toamnă în mai multe regiuni ale țării.

Debutul toamnei a fost unul plăcut din punct de vedere meteorologic. După vreme însorită și temperaturi ridicate, lucrurile se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo, astfel că vom avea parte de doar încă trei zile de vreme bună.

Începând de joi, 8 octombrie, în mai multe regiuni ale țării se vor instala precipitațiile sub formă de ploaie, iar valorile termice vor scădea treptat. În zona Transilvaniei se vor forma ceața și bruma, astfel că în anumite locuri termometrele vor arăta cu minus.

Schimbare bruscă a vremii în România

Marți, 6 octombrie, maxima va ajunge la 28 de grade Celsius, în sud-vest. În alte regiuni, temperaturile se vor situa între 20 și 27 de grade Celsius, iar în București maxima va ajunge la 25-26 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 6 și 9 grade. Diminețile și nopțile încep să fie mai reci, astfel că în depresiunile din estul Transilvaniei, minimele vor coborî la -2 grade Celsius.

Miercuri, 7 octombrie, vremea va fi în continuare plăcută, cu maxime cuprinse între 20 și 27 de grade Celsius. Noaptea, temepraturile vor coborî până la 0 grade în estul Transilvaniei și, izolat, vor apărea bruma și ceața. Pe de altă parte, în Capitală temperaturile vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, iar minima va fi de 7-10 grade.

Joi, 8 octombrie, pe timpul zilei va fi frumos, însă noaptea vremea se răcește brusc. În vestul, nordul, centrul și sud-vestul țării vor apărea înnorări și, pe arii restrânse, averse. În anumite regiuni vântul va avea intnesificări, iar la munte rafalele pot atinge 60-70 km/h. Bucureștenii se bucură de temperaturi ridicate de 26-27 de grade Celsius.

Când vin ploile și temperaturile de toamnă

Vineri, 9 octombrie, în vest și nord-vest începe răcirea, în timp ce sudul țării va avea în continuare temperaturi ridicate. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei vor fi ploi, iar maximele vor varia între 18 și 30 de grade Celsius. În București maxima va fi de 28-29 de grade Celsius, însă va ploua.

De asemenea, sâmbătă, 10 octombrie, vremea se răcește radical. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade. În majoritatea regiunilor vor exista înnorări și ploi, în special în sudul și în centrul țării. În Capitală maxima va fi de 23 de grade, iar minima nu va trece de 12 grade Celsius.

Duminică valorile termice se mențin aproape de ziua precedentă, însă precipitațiile sub formă de ploaie vor fi prezente mai ales în jumătatea estică a țării. Începând cu săptămâna viitoare temperaturile vor fi cele obișnuite pentru această perioadă, vor fi posibile ploi pe arii restrânse, iar vântul va avea intensificări în est, sud-est și la munte. În București maxima va fi de 22 de grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții termometrele vor arăta 8-10 grade Celsius, iar probabilitatea de ploaie rămâne valabilă.

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