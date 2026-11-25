Serghei Mizil a povestit, la Dan Capatos Show, una dintre cele mai șocante întâmplări din trecutul său! Acesta susține că a fost acuzat de triplu omor și risca o condamnare pe viață. Totul ar fi pornit de la o confuzie incredibilă, pe care un criminalist experimentat a reușit să o lămurească. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cum a scăpat Serghei Mizil de pușcărie pe viață

Invitat la Dan Capatos Show, Serghei Mizil a rememorat momentul care ar fi putut să îi dea toată viața peste cap. Se pare că acesta ar fi fost acuzat de triplă crimă, însă totul a fost doar o confuzie legată de aspectul lui fizic. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu mai aveam adresă. Stăteam mic, că mă căutau ăștia peste tot. Eu nu aveam adresă și tot mă căutau. Aveam un angro și au venit să mă caute. Nu mă găseau, nu mă găseau. După câteva luni, m-a sunat cineva: «Domnule, sunt colonelul Mătreață. Vino până la Poliția Capitalei». Mi-a spus că mă caută de mult timp. Când am ajuns acolo, mi-au băgat mașina jos, pe mine m-au băgat sus. «Sunteți acuzat pentru triplu omor». Am zis: «Ce omoruri, domnule?». Am stat câteva ore în panică. M-au pus să scriu și le-am spus: «Eu scriu, dar după aceea trebuie să-mi citiți ce am scris, că mai greu cu asta». Mi-au spus să-mi chem avocatul.”

Mizil a explicat că adevărații făptași ar fi folosit o mașină identică, cu aceleași numere de înmatriculare pe care le avea și el. Ba mai mult, se pare că asemănarea fizică dintre el și adevăratul autor al crimelor ar fi fost izbitoare.

„Niște arabi de lângă mine au adus o mașină exact ca a mea. Au pus numerele mele pe mașină. Au făcut-o special, să semene perfect cu mine. Adică au făcut-o tare de tot. Era unul foarte bun, criminalist, care stătea într-un colț. Se uita la mine, să vadă fizionomia mea, să vadă exact toate detaliile. A stat vreo patru-cinci ore și s-a uitat la mine. La un moment dat, a spus: «Nu, nu se potrivește». Celălalt era puțin mai roșcat decât mine. Dacă nu era ăla, și acum eram acolo. Am scăpat de pușcărie pe viață datorită unui om foarte pregătit.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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