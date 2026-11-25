Ediția din această seară a emisiunii Chefi la cuțite a adus în fața juraților un invitat special. Matei Lucescu, fiul lui Răzvan Lucescu și nepotul regretatului Mircea Lucescu, a acceptat provocarea de a-și demonstra talentul în bucătărie. Dincolo de preparatul cu care a încercat să-i impresioneze pe chefi, prezența sa în platoul emisiunii a fost un prilej de a scoate la iveală detalii mai puțin cunoscute despre familia din care provine, dar și despre legătura specială pe care a avut-o cu bunicul său.

Sezonul 18 al show-ului culinar continuă să aducă în fața telespectatorilor personaje cunoscute, povești interesante și momente neașteptate. De această dată, surpriza serii a fost chiar Matei Lucescu, în vârstă de 31 de ani, care a intrat în bucătăria emisiunii pentru a-și pune la încercare abilitățile culinare.

Matei Lucescu, apariție-surpriză la Chefi la cuțite

Nepotul fostului mare antrenor nu a ales un preparat complicat, ci a mers pe o rețetă cu o semnificație aparte pentru familia sa. Acesta a pregătit paste alla Amatriciana, o mâncare apreciată în mod special de cei doi copii ai săi. Preparatul a fost pe placul juraților, iar rezultatul degustării i-a adus trei cuțite, suficiente pentru a merge mai departe în competiție. Momentul a fost completat și de acordarea cuțitului prieteniei, o recunoaștere simbolică din partea chefilor.

Deși provine dintr-o familie în care fotbalul a reprezentat o parte importantă a vieții, Matei Lucescu nu a urmat aceeași direcție profesională. Atât tatăl său, Răzvan Lucescu, cât și bunicul său, Mircea Lucescu, au avut cariere impresionante în lumea sportului, însă tânărul a preferat să își construiască propriul traseu.

„Ei au încercat să mă ducă în direcția fotbalului, dar am ales propriul drum. Am avut susținerea lor întotdeauna. În fiecare an mergeam la ei în vacanță pe unde erau, în Istanbul, în Milano, și stăteam cu ei și pentru mine acesta este bunicul”, a spus Matei Lucescu, la Chefi la cuțite.

Familia a încercat să îl apropie de fotbal încă de când era mai mic, însă acesta nu a simțit că trebuie să transforme sportul într-o profesie. A beneficiat în permanență de sprijinul celor apropiați, chiar dacă a ales un domeniu complet diferit de cel care a consacrat numele Lucescu.

În prezent, Matei este antreprenor și activează în industria berii artizanale, fiind proprietarul unei fabrici de profil. Astfel, acesta și-a construit o identitate profesională independentă, fără să fie nevoit să continue tradiția sportivă a familiei.

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