Prințul Marco, cunoscut publicului după apariția sa în emisiunea „Insula Iubirii”, pare să își dezvolte afacerile și în zona produselor premium. Alături de Bianca, acesta deține un local în Roma destinat inclusiv celor pasionați de shisha, iar activitatea din această zonă pare să nu se limiteze doar la experiența oferită clienților în locație. Recent, în mediul online a apărut o ofertă pentru o narghilea de lux!

După participarea la „Insula Iubirii”, Prințul Marco a rămas un personaj urmărit de public, iar viața sa din afara emisiunii continuă să stârnească interes. Alături de Bianca, acesta este implicat în administrarea unui local din capitala Italiei, unde unul dintre punctele de interes este zona dedicată iubitorilor de shisha.

Cât costă o narghilea la Prințul Marco

Produsul este promovat prin intermediul unei imagini publicate pe rețelele de socializare, în care apare un model cu un design deosebit, decorat cu motive ornamentale și detalii în mai multe culori. Narghileaua atrage atenția prin aspectul său elegant, dar și prin materialele și finisajele care o diferențiază de modelele obișnuite întâlnite pe piață. Este vorba despre un model prezentat sub denumirea „Full Ceramic”, ceea ce sugerează că elementul central al produsului este construcția din ceramică.

Oferta este una temporară, iar prețul afișat pe materialul promoțional indică o reducere de la 600 de euro la 500 de euro. Astfel, persoanele interesate de achiziționarea unui asemenea produs ar trebui să plătească cu 100 de euro mai puțin decât prețul inițial. Promoția este însoțită de mențiunea „This month”, semn că oferta este valabilă pe parcursul acestei luni.

Narghileaua promovată online se încadrează în aceeași zonă de interes, fiind un produs care se adresează celor care apreciază atât acest tip de accesoriu, cât și obiectele cu un aspect aparte. Spre deosebire de modelele simple, varianta prezentată în oferta recentă mizează pe un design elaborat, cu elemente decorative care îi conferă un aspect apropiat de cel al unui obiect ornamental.

Ce va face Bianca Ghiurcă după ce a văzut imaginilie 18+ cu Prințul Marco și Gabriella: „L-am rugat să se abțină”

Cum a fost regizat tot bonfire-ul în care Prințesa a făcut scandal mare! Bianca n-a mai suportat și s-a cerut acasă