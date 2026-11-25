Au trecut câteva zile de la tragedia în care Teodora, o adolescentă în vârstă de 17 ani, și-a pierdut viața în urma unui accident teribil în Capitală. O prietenă a adolescentei s-a arătat revoltată în mediul online. Aceasta a vorbit despre comentariile negative apărute pe internet și a tras un semnal de alarmă.

Fata a observat că mulți oameni au aruncat vina asupra tinerei care a murit. Tocmai din acest motiv a tras un semnal de alarmă important cu privire la indiferența celor din jur. Adolescenta nu poate înțelege de ce aceștia nu se gândesc la suferința familiei și a celor apropiați care au pierdut-o pe Teodora.

Prietena Teodorei a transmis un mesaj ferm

Adolescenta a ținut să spună că Teodora a fost o fată care avea toată viața înainte. Ea spune despre prietena ei că avea pasiuni și visuri mărețe, dar care au fost spulberate într-o clipă.

Moartea ei a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o, însă oamenii din mediul online nu au ținut cont și au aruncat vina tot asupra ei. Acest lucru a deranjat-o teribil și a simțit că este momentul să pună punctul pe „i”.

„O copilă de 17 ani care s-a stins din viață, un copil care avea un viitor, un copil care avea pasiuni, care avea vise, ca toți de vârsta aceasta. Bă, oamenilor, voi realizați că s-a distrus o familie? Noi căutăm scuza uciderii unei copile în niște căști și o glugă. Pentru că noi atât am ajuns, ca societate”, a transmis tânăra în mediul online.

Fata trage un semnal de alarmă

În continuarea mesajului său, fata trage un semnal de alarmă. Aceasta spune că timpul în care au venit echipajele de salvare i-a fost fatal Teodorei. Mai mult decât atât, a subliniat că ignoranța oamenilor a șocat-o pentru că, deși strada era plină, puțini s-au oprit să vadă ce s-a întâmplat.

„Cât a zăcut fata aia acolo, săraca, sunt ferm convinsă că au trecut oameni pe lângă ea cu gândirea că „lasă că o să sune altcineva” (…) Ignoranța nu este o soluție. Ignoranța omoară”, a mai adăugat ea.

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