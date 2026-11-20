Poliţia Capitalei investighează circumstanțele în care Teodora, o elevă de 17 ani, şi-a pierdut viaţa. Tragedia s-a produs în timp ce adolescenta se îndrepta spre liceu, iar principalele indicii din anchetă arată că aceasta ar fi fost implicată într-un accident în care ar fi fost implicată o autospecială de salubrizare.

Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit după ora 07:00 pe o stradă din apropierea bulevardului Mihai Bravu. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și SMURD, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia și cine este responsabil.

Descoperirea care a șocat comunitatea

Primele momente după descoperirea adolescentei au fost marcate de confuzie și șoc. Mai mulți locuitori ai zonei au observat prezența echipajelor de intervenție, iar vestea s-a răspândit rapid în cartier.

„Când am ieşit să-mi duc nepoţii la şcoală, era acolo jos, nu am stat că s-au speriat nepoţeii, cineva a sunat la 112, a venit SMURD-ul şi Poliţia”, spune o martoră.

Potrivit polițiștilor, la sosirea echipajelor medicale, fata prezenta răni incompatibile cu viața.

„La momentul la care au ajuns colegii mei, această tânără prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a declarat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere Bucureşti.

În lipsa unor martori care să fi asistat direct la producerea accidentului, anchetatorii au început să analizeze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și să refacă traseul parcurs de adolescentă înainte de tragedie.

Autospeciala, verificată de anchetatori

Conform Ştirile Pro TV, în urma cercetărilor, polițiștii au ajuns la o autospecială de salubrizare care circulase în zona în care a fost descoperită Teodora. Șoferul a fost oprit de oamenii legii, testat cu aparatul etilotest, iar ulterior a fost dus la audieri. De asemenea, anchetatorii verifică datele înregistrate de tahograf și imaginile surprinse de camerele montate pe autovehicul.

În timpul investigațiilor, criminaliștii au descoperit sub autospecială probe care indică o posibilă implicare a acesteia în accident. În aceste condiții, șoferul a devenit principalul suspect, însă neagă că ar fi lovit pe cineva.

„Mi-am făcut treaba, dar nu am lovit pe nimeni”.

Bărbatul susține că nu a observat nimic neobișnuit în timpul traseului și așteaptă rezultatele verificărilor efectuate de anchetatori.

„Nu. O femeie ar fi văzut pe cineva întins pe jos. Aşteptam să vedem dacă în momentul în care am trecut sau înainte”.

Totodată, acesta a explicat că nu își amintește exact modul în care a intrat pe strada respectivă, având în vedere că a parcurs mai multe trasee în cursul dimineții.

„Nu mai ştiu, sincer am intrat pe mai multe străzi unde am ridicat. De fel, când mă poziţionez să ridic, sunt atent în oglinzi, în camere, maşina are pe marşarier, mă asigur înainte, după.”

Colegii și apropiații elevei, în stare de șoc

Moartea Teodorei a provocat durere în rândul colegilor, profesorilor și apropiaților. La locul tragediei au fost aprinse lumânări și au fost depuse flori în memoria adolescentei.

Mulți dintre colegii săi au aflat vestea la scurt timp după producerea tragediei și și-au contactat părinții pentru a merge acasă.

„M-a sunat fata de la liceu şi mi-a spus că Miruna, prietena ei, a murit. Țipa şi nu-i venea să creadă. Fiica mea trecea pe acolo şi mi-a zis „Mama, am văzut două maşini de poliţie şi o fată era întinsă pe jos, o acopereau cu folie”, şi m-a sunat şi zice „Mami, ştii că ţi-am zis că era o fată, era Miruna, mami”. Prietena ei de suflet, a venit la fiecare petrecere de ziua fiicei mele, a venit la mine în casă. Noi ne-am mutat aici, de 8 ani se cunoşteau”, spune mama unei prietene a victimei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. Un rol esențial în anchetă îl va avea expertiza medico-legală, care va stabili cu exactitate cauza decesului și circumstanțele în care și-a pierdut viața Teodora.

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