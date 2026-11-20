Revelionul se apropie cu pași repezi, așadar televiziunile au început deja filmările pentru edițiile speciale. PRO TV revine, ca în fiecare an, cu show-ul dintre ani numit „Protevelion”, prezentat de Raluka și Pavel Bartoș, iar invitații acestei ediții sunt care mai de care!

Unul dintre invitați a plecat chiar de la Antena 1 și s-a întors la PRO TV. Este vorba despre Cosmin Natanticu, care va avea un moment special la Protevelion. Până acum a putut fi urmărit în producții precum „Asia Express”, „Power Couple”, „Medicool”, „Chefi la cuțite” și „Furnicuțele”, dar a venit timpul să revină la postul concurent. Pentru el, va fi prima ediție de revelion la care participă și recunoaște că a acceptat din prima clipă. Actorul a mai povestit că va fi departe de soția lui, Lizzie, în noaptea dintre ani. VEZI IMGINI ÎN GALERIA FOTO

Cosmin Natanticu revine la PRO TV pentru Protevelion

Cosmin Natanticu este unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. Acesta a participat la mai multe emisiuni TV de-a lungul anilor, iar acum revine în lumina reflectoarelor chiar în noaptea dintre ani. Vedeta a filmat deja pentru Protevelion, petrecere marca PRO TV, prezentată de Raluka și Pavel Bartoș.

El a declarat că a acceptat din primul moment invitația, mai ales că se cunoaște cu toți cei prezenți la ediția specială. Mai mult decât atât, a precizat că este o premieră pentru el show-ul.

„Da, este primul. Mă știu cu toți colegii, nu pot să zic că sunt surprize. Mă simt foarte bine alături de ei și mă bucur că sunt aici. Bineînțeles că am răspuns din prima invitației”, a declarat Cosmin Natanticu pentru Libertatea.

Cât despre partenera lui, Lizzie, actorul a subliniat că nu participă alături de el. Bărbatul a spus că și ea a fost chemată, însă programul foarte încărcat nu i-a permis să ajungă la filmări.

„Ea este cu spectacole sau evenimente și nu a putut să ajungă. Au chemat-o și pe ea, și-ar fi dorit foarte tare să fie aici”, a mai spus el.

Cum își vor petrece noaptea dintre ani Cosmin Natanticu și Lizzie

Cosmin Natanticu a fost sincer și a vorbit despre cum el și soția sa își vor petrece noaptea dintre ani. Vedeta a explicat că vor fi departe unul de celălalt, pentru că el are un eveniment la București, în timp ce Lizzie va fi plecată la Sinaia. Totuși, vor sărbători împreună trecerea în noul an după ce își vor încheia programul.

„Cred că fiecare în altă parte, pentru că muncim. Ne-am obișnuit, noi Revelionul îl facem ca ospătarii, după (n.r. Anul Nou). În locuri diferite, muncim și slavă Domnului că e treabă. Pe mine s-ar putea să mă prindă acasă, pentru că eu am eveniment în București, în prima parte a serii. Plus că noi avem căței și la 12:00 noaptea vreau să fiu acolo lângă ei, pentru că se sperie foarte tare din cauza petardelor și artificiilor și sunt panicați mereu. I-am mai lăsat și îi găseam sub pat, speriați. Lizzie va fi undeva pe la Sinaia. Nu are rost să merg acolo, m-ar prinde 12:00 noaptea pe drum. Eu termin undeva pe la 10:30–11:00 și fug repede acasă”, a mai declarat Cosmin Natanticu.

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