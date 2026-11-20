Andrew Tate revine în atenția publicului cu un nou scandal. Afaceristul este acuzat că ar fi violat o fostă influenceriță canadiană venită în România pentru a căuta finanțatori pentru un proiect media. Mărturisirile sale au fost relatate în „Andrew Tate: Toxic Empire”, o serie documentară care va avea premiera pe 25 noiembrie pe ID și HBO Max.

În cele două episoade puse la dispoziția publicului, care vor fi difuzate amândouă în premieră pe 25 noiembrie, „Toxic Empire” prezintă interviuri cu foști discipoli ai lui Andrew Tate, tineri care îl idolatrizau pe „Top G” pentru imaginea pe care acesta o afișa în mediul online, într-o asemenea măsură încât au plătit bani grei pentru sfaturile sale. Însă aceștia nu știau că stilul său de viață era finanțat de femeile prinse în capcana afacerii sale cu pornografie, iar el îi încuraja pe cei mai mari susținători ai săi să îi calce pe urme.

Andrew Tate, acuzat de viol

De asemenea, în documentar este prezentată mărturia fostei influencerițe Lauren Southem. Aceasta susține că agresiunile la care a fost supusă au avut loc în România, în 2018. După ce a convins-o să ia cina în casa fraților Tate, în cadrul unei întâlniri formale, Andrew a continuat să o contacteze, au păstrat legătura și s-au mai văzut ulterior. La un moment dat, Andrew i-a propus să meargă într-un club de noapte. Lauren Southen povestește că, după două shoturi, a început să se simtă foarte rău:

„Au comandat shoturi. Am băut acest shot, iar la scurt timp după aceea am început să mă simt extrem de amețită și slăbită. Niciodată, după două băuturi, nu ajung să mă simt așa cum mă simțeam în acel club. Închid ochii și văd doar aceste lasere albastre care îmi luminează ochii, în timp ce începeam să mă simt din ce în ce mai rău”, a spus fosta influenceriță.

Lauren Southen susține că își aduce aminte că a fost dusă într-un hotel, unde a mărturisit că ar fi fost violată de către Andrew Tate.

„Mi-a spus să vin lângă el în pat și să mă cuibăresc. M-am întins în pat pentru că eram extrem de amețită. A început să mă sărute, iar când a început să-mi dea hainele jos, i-am spus că nu sunt interesată să merg mai departe. Nu m-a ascultat și a început să mă sugrume. Îl imploram să se oprească, însă nu se oprea. De dimineață, sună absurd să spun asta cu voce tare, el era așezat pe marginea patului și mi-a spus să nu le spun jurnaliștilor că m-a violat. Îmi amintesc că i-am spus „Nu pot! Întreaga mea reputație publică este, practic, aceea de fată împotriva feminismului. Crezi că pot să spun așa ceva? Ești nebun? Bineînțeles că nu”.

În atenția publicului este prezentată și povestea „Ameliei”, a cărei identitate a fost protejată de producătorii documentarului. Ea povestește cum l-a cunoscut pe Andrew Tate în orașul său natal, Luton, în 2013. Au avut câteva întâlniri ocazionale, până când, într-o zi, el a convins-o să intre în casa lui, spunându-i că trebuie să se schimbe de haine. Odată ajunși înăuntru, Tate s-a dezlănțuit și a început să o agreseze.

„Eram complet dominată fizic. Eu tot spuneam «nu», iar el îmi tot zicea să «tac dracului din gură». Eram absolut neputincioasă, iar el știa exact ce făcea. Și îi făcea plăcere. Se bucura de fiecare secundă în care eu nu puteam riposta”, a spus aceasta.

Andrew (39 de ani) și Tristan Tate (38 de ani) sunt în prezent reținuți la Centrul Federal de Detenție din Miami, contestând extrădarea în Marea Britanie, unde sunt acuzați de viol, trafic sexual și pornografie infantilă.

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