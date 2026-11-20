Gabi Tamaș a fost adus aseară, în baza unui mandat, la Secția 27 de Poliție din Capitală. Fostul internațional este cercetat pentru vătămare corporală, în urma scandalului din Centrul Vechi. Dan Alexa, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, oferă prima reacție și vorbește despre situația delicată în care se află bunul său priete.

Vă reamintim că la data de 18 noiembrie, în jurul orei 03.30, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un conflict izbucnit între trei persoane, pe o stradă din Sectorul 3. Echipa s-a deplasat de îndată la fața locului, unde au depistat un bărbat, în vârstă de 43 de ani, imediat după ce ar fi agresat fizic alți doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani.

„O să încerc să iau legătura cu soția lui”

De-a lungul anilor, Gabi Tamaș, a fost protagonistul mai multor episoade controversate. În 2013, a ajuns în atenția autorităților după ce a spart ușa de termopan a unui bloc din Capitală, incident pentru care a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare. În 2019, a fost arestat în Israel, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și cu viteză excesivă. Dar și numeroase episoade controversate din perioada Dinamo.

Prieteni de-o viață, mai exact de psete 25 de ani, Tamaș și Alexa au împreună multe amintiri, experiențe trăite atât pe terenul de fotbal, cât și în afara lui, competiții câștigate și momente care le-au consolidat și mai mult prietenia de-a lungul anilor. O legătură care a trecut testul timpului și care face ca situația actuală a lui Gabi să nu-i fie deloc indiferentă lui Dan.

Contactat de redacția CANCAN, Dan a mărturisit că nu a reușit să ia legatura cu prietenul său și că, în acest moment nu știe prea multe despre situația în care se află acesta. Fostul fotbalist spune că i-a trimis mesaj ieri, însă telefonul lui Gabi este în continuare închis. Alexa intenționează să ia legătura cu soția lui Tamaș, în speranța că va afla mai multe detalii despre starea și situația prietenului său: „Am încercat să vorbesc cu el și nu am putut. Am văzut ce s-a întâmplat, dar nu știu foarte multe. O să încerc să iau legătura cu soția lui să aflu mai multe”

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