Pepe și Yasmine și-au creștinat fetița în mare secret! Evenimentul a fost organizat la restaurantul juratului de la Chefi la Cuțite, chef Alexandru Sautner din Pipera, unde sute de prieteni și apropiați au fost alături de familia Pascu.

Vineri, 19 noiembrie, a fost mare petrecere în familia Pascu. Pepe și Yasmine au devenit părinți pentru a doua oară, iar în urmă cu o zi și-au creștinat fetița, pe Jessia Parascheva, în cadrul unei petreceri speciale, la care au participat familia și cei mai apropiați prieteni. Cei doi părinți și-au dorit discreție maximă, însă câțiva petrecăreți au „scăpat” pe social media cadre și imagini de la petrecere.

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Printre invitați s-a numărat Liviu Vârciu și Oana Roman, prieteni de-o viață cu Pepe și familia Pascu. Într-o postare pe social media, creatoarea de conținut a avut numai cuvinte de laudă în ceea ce privește organizarea petrecerii, de la decor, muzică, meniu și tot ceea ce ține de experiența oferită invitaților.

„Azi a primit taina botezului frumoasa Jessica Parascheva Pascu, alături de familie și nașii ei, Giani și Gabriela. Berbec, născută în aceeași zi cu mine. Să fie sănătoasă, să aibă viață lungă, plină de împliniri, iubire și noroc. E un adevărat privilegiu să am așa o familie extinsă, frumoasă și unită. E unul din marile daruri pe care mi le-a dăruit Dumnezeu și pentru care sunt profund recunoscătoare”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.

De la eveniment nu avea cum să lipsească un moment artistic oferit de Pepe. Mândrul tată și-a intrat în rol și a întreținut atmosfera pe acordurile melodiilor sale. Yasmine și Pepe au devenit părinții pentru prima dată în 2022, când a venit pe lume Pepe Jr. În același an, cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii civile, iar în 2024 au sărbătorit cununia religioasă. De asemenea, artistul mai are două fete, Rosa și Maria, din mariajul anterior cu Raluca Pastramă.

Înainte să devină o familie, Pepe și Yasmine se cunoșteau de mai bine de 20 de ani, încă din copilărie. Deși diferența de vârstă dintre ei este semnificativă, peste ani, cei doi s-au regăsit și s-au privit cu alți ochi. Apropierea dintre cei doi a avut loc chiar în perioada în care Pepe divorțase de Raluca Pastramă. De atunci, cei doi au rămas împreună și au împreună doi copii.

„Eu o cunosc pe Yasmine de când era foarte mică. Am fost vecini de bloc. Niciodată nu am privit-o decât ca pe un copil în perioada aia, pentru că poate avea 6 sau 9 ani. Era prietenă cu nepoții mei. De multe ori venea și la noi în casă, cu nepoții, pentru că erau de aceeași vârstă, au crescut împreună, se jucau împreună. Înainte se strângeau toți copiii la scara blocului, mai mergeau la masă. Cel puțin așa era la noi, dar cred că așa era peste tot, prin cartiere. Am revăzut-o mai mare, dar tot nu o vedeam cu alți ochi. Cu alți ochi am privit-o mult mai târziu, când am şi devenit cuplu. Ăla a fost momentul, pentru că au existat niște petreceri unde am fost împreună, separat, n-aveam legătură unul cu altul, dar ne-am salutat, am stat de vorbă”, a spus Pepe pentru VIVA!.

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