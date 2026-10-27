Singurul regret al Ralucăi Păstramă după divorțul de Pepe: ”Nu am avut curajul să vorbesc”

Raluca Pastramă, dezvăluiri din căsnicia cu Pepe
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Raluca Pastramă rupe tăcerea! Aceasta a decis să își spună propria versiune despre conflictul cu Pepe. Invitată la Dan Capatos Show, aceasta a vorbit despre anii căsniciei, acuzațiile care au urmărit-o și suferința provocată de felul în care a fost judecată public. Fosta soție a artistului a declarat că a făcut multe sacrificii pentru familie și copii de-a lungul anilor, iar acum, la final, se pare că aceste lucruri nu ar conta. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Raluca Pastramă a rememorat începuturile căsniciei cu Pepe. Aceasta spune că era foarte tânără când și-a asumat responsabilitățile unei familii și creșterea celor doi copii. Potrivit declarațiilor sale, Pepe era adesea plecat, iar ea s-a ocupat de copii și de casă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu eram un copil de 20 de ani care a plecat într-o căsnicie și am luat-o pe toată în spatele meu. M-am căsătorit cu un artist care era și nu era acasă, doi copii pe care chiar i-am crescut singură și așa mai departe. Nu că mă vait! Era o situație normală. O situație de viață, dar poate puțin ciudată, din cauza situației noastre. Este dureros ca oamenii să creadă că eu l-am înșelat, să creadă oamenii că nu știu ce am mai făcut. Și de fiecare dată când a venit și a aruncat asupra mea atâtea lucruri urâte, eu m-am ascuns, m-am ascuns ca o fraierică, pentru că nu am avut curajul să vorbesc. E greu să treacă anii și oamenii să te judece pentru ce tu nu ai făcut. Este foarte greu. Eu nu știu câtă lume poate să înțeleagă chestia asta, să trăiești așa, cu niște pietre în spate, care nu sunt ale tale, doar pentru că tu nu ai avut curajul să vii să spui ceva.”

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Raluca Pastramă a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO

Raluca Pastramă a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO

Raluca Pastramă, o viață dedicată familiei

Raluca Pastramă a vorbit și despre felul în care și-a înțeles rolul în căsnicia cu Pepe. Aceasta susține că nu a urmărit să profite de notorietatea sau de situația financiară a artistului. Potrivit declarațiilor sale, Raluca s-a concentrat asupra familiei și a responsabilităților de acasă.

„Eu am făcut toate astea cu sinceritate, curată la suflet. Am tras cu el până nu am mai putut. El îmi spunea mie: «Hai să îți iau haine», iar eu îi spuneam: «Nu, lasă, că eu nu am nevoie. Ia-ți tu, că tu ai nevoie». Eu nu am beneficiat de imaginea lui, de banii lui, de situația lui. Eu tot timpul am considerat că sunt nevasta lui și nu am profitat nicio secundă că el făcea bani sau că avea numele pe care îl avea, ori de expunerea pe care o avea. După cum s-a văzut în toți anii ăștia, niciodată nu am profitat de absolut nimic. Eu m-am văzut doar nevastă. Atât. Pentru mine a fost așa: sunt nevasta lui și atât, pe toată viața. Noi rămânem împreună, eu nu văd altfel lucrurile. Știi cât de urât este să știi că, după 10 ani în care tu ți-ai dat și sufletul, și inima din tine și ai încercat să faci tot ce se poate pentru căsnicie, pentru el, ca bărbat, și pentru copii, pentru casa ta și pentru familia voastră, la final să se zică: «Băi, dar știi ceva? Tu ai înșelat». Nu-i corect. La final, după ce tu ești mama aia care face totul pentru copii, care face totul pentru bărbat și pentru casă și sacrifică tot pentru casă și pentru familie, la final să se uite numai la tine că l-ai înșelat. E foarte greu.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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