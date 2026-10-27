Marcel și Armina, prezenți la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului. Nu au plecat cu mâna goală!

Marcel și Armina, prezenți la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului. Nu au plecat cu mâna goală!
Galerie Foto 12
Marcel și Armina au fost la Palatul Parlamentului
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Marcel și Armina au profitat de timpul liber și au participat la un eveniment dedicat tradițiilor românești, organizat la Palatul Parlamentului din București. Cei doi, care locuiesc în Tenerife, se află în această perioadă în România și nu au ratat târgul Via Moldavia, unde au descoperit produse locale, au degustat preparate tradiționale și au făcut câteva cumpărături.

După Insula Iubirii, cei doi au mai mult timp la dispoziție pentru a se ocupa de proiectele personale și pentru a petrece timp împreună. De această dată, Marcel și Armina au ales să viziteze un eveniment care pune în valoare gastronomia, cultura și obiceiurile din Moldova și Bucovina.

Târgul Via Moldavia reunește producători locali și expozanți care prezintă publicului preparate autentice, produse tradiționale și elemente reprezentative pentru patrimoniul turistic al regiunilor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
12 poze

Sursa foto: Instagram

Armina și Marcel, cumpărături de la producătorii locali

Cei doi au trecut pe la mai multe standuri, unde au avut ocazia să descopere bunătăți locale și să guste din preparatele expuse. Nu au plecat nici cu mâna goală, ci au cumpărat câteva produse de la unul dintre comercianți. Ulterior, Marcel și Armina au vizitat și Palatul Parlamentului, unde au făcut mai multe fotografii.

Pentru ieșirea lor, cei doi au ales ținute potrivite vremii de afară. Armina a optat pentru o combinație vestimentară în negru, formată din pantaloni, o bluză și un palton, pe care le-a asortat cu o geantă în aceeași nuanță. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a prins părul, completându-și astfel apariția.

Marcel a ales, la rândul său, o ținută lejeră, dar potrivită temperaturilor de toamnă. Acesta a purtat pantaloni negri și un pulover, peste care a adăugat o geacă de culoare crem.

CITEȘTE ȘI: Frankie a dezvăluit de ce a plâns când a plecat Marcel de la Insula iubirii: “Am stat împreună”

Sfătuit de toată lumea să divorțeze de Armina, Marcel a luat decizia și a făcut marele anunț în urmă cu câteva ore

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Oana Zăvoranu, atac dur la adresa lui Pepe. Securea războiului n-a fost îngropată: ”Căsătoria lui cu Raluca a fost o farsă”
Oana Zăvoranu, atac dur la adresa lui Pepe. Securea războiului n-a fost îngropată: ”Căsătoria lui cu Raluca a fost o farsă”
Cum arată acum Montoya, concurentul de la Insula Iubirii ispitit de Gabriella. Filmarea care a devenit virală: ”Făcând mișto de Prințul”
Cum arată acum Montoya, concurentul de la Insula Iubirii ispitit de Gabriella. Filmarea care a devenit virală: ”Făcând mișto de Prințul”
Singurul regret al Ralucăi Păstramă după divorțul de Pepe: ”Nu am avut curajul să vorbesc”
Singurul regret al Ralucăi Păstramă după divorțul de Pepe: ”Nu am avut curajul să vorbesc”
Gabriela Cristea, în vacanță cu Tavi Clonda de ziua ei de naștere. Ce destinație au ales
Gabriela Cristea, în vacanță cu Tavi Clonda de ziua ei de naștere. Ce destinație au ales
În ce relații au rămas Valerie Lungu și Mirela Vaida după Asia Express. De la ce a pornit scandalul între ele, de fapt
În ce relații au rămas Valerie Lungu și Mirela Vaida după Asia Express. De la ce a pornit scandalul între ele, de fapt
Cine este „Regina” Alexia Putellas, vedeta care tocmai a câștigat al treilea Balon de Aur: ce face în afara fotbalului
Mediafax
Cine este „Regina” Alexia Putellas, vedeta care tocmai a câștigat al treilea Balon de Aur: ce face în afara fotbalului
Premierul Netanyahu rămâne în picioare, arată primele exit-poll-uri de la alegerile din Israel. Luptă crâncenă între opoziție și prim-ministru, se joacă până la ultimul vot
Gandul.ro
Premierul Netanyahu rămâne în picioare, arată primele exit-poll-uri de la alegerile din Israel. Luptă crâncenă între opoziție și prim-ministru, se joacă până la ultimul vot
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Mediafax
Vremea se schimbă radical în România! Ce anunță meteorologii pentru începutul lunii noiembrie
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg. A urmat un regim strict de 13 zile
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cele două zodii pentru care urmează 5 zile decisive pentru viitorul lor. Acești nativi vor avea parte de oportunități rare
Click.ro
Cele două zodii pentru care urmează 5 zile decisive pentru viitorul lor. Acești nativi vor avea parte de oportunități rare
Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil
Digi 24
Sarcofag roman intact, descoperit la Constanța. Ce au găsit arheologii în mormântul unui copil
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
go4it.ro
Unul dintre cele mai căutate combo-uri PARKSIDE este din nou în oferta Kaufland
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Premierul Netanyahu rămâne în picioare, arată primele exit-poll-uri de la alegerile din Israel. Luptă crâncenă între opoziție și prim-ministru, se joacă până la ultimul vot
Gandul.ro
Premierul Netanyahu rămâne în picioare, arată primele exit-poll-uri de la alegerile din Israel. Luptă crâncenă între opoziție și prim-ministru, se joacă până la ultimul vot
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.