Marcel și Armina, prezenți la evenimentul organizat la Palatul Parlamentului. Nu au plecat cu mâna goală!

Marcel și Armina au profitat de timpul liber și au participat la un eveniment dedicat tradițiilor românești, organizat la Palatul Parlamentului din București. Cei doi, care locuiesc în Tenerife, se află în această perioadă în România și nu au ratat târgul Via Moldavia, unde au descoperit produse locale, au degustat preparate tradiționale și au făcut câteva cumpărături.

După Insula Iubirii, cei doi au mai mult timp la dispoziție pentru a se ocupa de proiectele personale și pentru a petrece timp împreună. De această dată, Marcel și Armina au ales să viziteze un eveniment care pune în valoare gastronomia, cultura și obiceiurile din Moldova și Bucovina.

Târgul Via Moldavia reunește producători locali și expozanți care prezintă publicului preparate autentice, produse tradiționale și elemente reprezentative pentru patrimoniul turistic al regiunilor.

Armina și Marcel, cumpărături de la producătorii locali

Cei doi au trecut pe la mai multe standuri, unde au avut ocazia să descopere bunătăți locale și să guste din preparatele expuse. Nu au plecat nici cu mâna goală, ci au cumpărat câteva produse de la unul dintre comercianți. Ulterior, Marcel și Armina au vizitat și Palatul Parlamentului, unde au făcut mai multe fotografii.

Pentru ieșirea lor, cei doi au ales ținute potrivite vremii de afară. Armina a optat pentru o combinație vestimentară în negru, formată din pantaloni, o bluză și un palton, pe care le-a asortat cu o geantă în aceeași nuanță. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și-a prins părul, completându-și astfel apariția.

Marcel a ales, la rândul său, o ținută lejeră, dar potrivită temperaturilor de toamnă. Acesta a purtat pantaloni negri și un pulover, peste care a adăugat o geacă de culoare crem.

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Sfătuit de toată lumea să divorțeze de Armina, Marcel a luat decizia și a făcut marele anunț în urmă cu câteva ore