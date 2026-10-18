Sfătuit de toată lumea să divorțeze de Armina, Marcel a luat decizia și a făcut marele anunț în urmă cu câteva ore

Sfătuit de toată lumea să divorțeze de Armina, Marcel a luat decizia și a făcut marele anunț în urmă cu câteva ore
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Marcel și Armina/ sursa foto: social media
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Armina și Marcel au încheiat testul de la Insula Iubirii mai devreme decât sperau. Comportamentul partenerei lui „Maluma de România” i-a făcut pe mulți să îl sfătuiască să divorțeze, însă la câteva săptămâni distanță, fostul concurent a făcut marele anunț. 

Armina nu a reușit să se acomodeze în vila fetelor. Dorul de partenerul ei era din ce în ce mai mare și a ajuns să nu se mai poată odihni, să nu mai mănânce sau să se distreze. Ba mai mult, fosta concurentă a ajuns chiar și la spital, iar atunci producătorii au decis că este momentul să părăsească insula.

Pe de altă parte, comportamentul ei nu a fost pe placul telespectatorilor. Marcel, în schimb, a avut susținerea urmăritorilor emisiunii, tocmai de aceea mulți l-au sfătuit să divorțeze de soția lui. Acum el a luat decizia și a făcut marele anunț, însă, în ciuda tuturor, pare că cei doi se înțeleg mai bine ca niciodată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Ce a decis Marcel cu privire la relația cu Armina?

Cuplul Armina și Marcel a împărțit țara în două tabere: cei care i-au îndrăgit și cei care au considerat că ar trebui să divorțeze. După săptămâni întregi în care fostul concurent s-a ferit să vorbească despre relația sa din motive contractuale, ei bine, acum lucrurile s-au schimbat radical.

În ciuda celor care l-au sfătuit să o părăsească pe soția lui, Marcel a anunțat în urmă cu câteva ore că sunt încă împreună. „Maluma de România” a publicat o imagine cu Armina, iar judecând după chipurile lor par mai fericiți ca niciodată. Mai mult, în dreptul fotografiei, a lăsat descrierea: „With my wife” („Cu soția mea”), care închide gurile cârcotașilor.

Marcel și Armina/ sursa foto: social media

Marcel și Armina/ sursa foto: social media

Ce s-a întâmplat în vila fetelor după plecarea Arminei

În timp ce băieții și ispitele feminine s-au arătat dezamăgiți de plecarea lui Marcel, în vila fetelor atmosfera a fost complet diferită. Ispitele masculine și concurentele nu au fost afectate de faptul că Armina a părăsit insula. Dimpotrivă.

Claudia Ion a povestit în mediul online că imediat după ce concurenta a ieșit din casă, muzica a răsunat în boxă, au dansat, au urcat pe mese, au sărit în piscină și s-au distrat pe cinste. Șatena a punctat că a fost una dintre cele mai senzaționale petreceri de la insulă.

„Doamne ferește, ce petrecere a fost în seara aia la Insula Iubirii! Deci nu cred că o să uit toată viața mea. Pe mese, pe jos, prin piscină, pe plajă, peste tot! Deci peste tot! Ne-am agățat de microfoanele alea de pe tavan. Superb!”, a spus Claudia Ion, pe Instagram.

VEZI ȘI: Ce adicție are Ian de la Insula Iubirii: „O plăcere.” Este motivul pentru care se ceartă cu Mira, care îl prinde cu minciuna

Dată afară de la Insula Iubirii, Armina pune tunurile pe colegele ei: „Erau bete și…”

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