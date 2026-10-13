Maria Covașa, previziune sumbră pentru cuplul Armina – Marcel Andrei, de la Insula Iubirii „E toxică! Maluma o să divorțeze de ea”

Maria Covașa a făcut-o praf pe Armina Andrei, într-o declarație pentru CANCAN.RO! Blondina a desființat-o pe soția lui Marcel și a acuzat-o că ar fi făcut un adevărat spectacol la Insula Iubirii. În opinia sa, rivala ar merita un Oscar pentru dramele de pe insulă.

Dacă Armina credea că a scăpat de comentarii odată cu plecarea de pe insulă, se pare că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Maria Covașa a analizat „prestația” soției lui Marcel și a taxat-o fără menajamente. Blondina consideră că Armina a exagerat cu stările de rău după ce a simțit că Marcel îi scapă de sub control. Iar povestea cu lipsa mâncării a devenit, în ochii Mariei, încă un motiv de ironii.

Maria Covașa, atac la Armina Andrei!

Feblețea lui Marcel din sezonul trecut a ironizat-o pe Armina după ce șatena s-a plâns că nu mâncase de trei zile. Maria Covașa susține că soția lui Maluma de România era filmată mai mereu cu pâinea în mână, așa că blondina se întreabă dacă nu cumva foamea era doar în declarații.

Pentru Maria, discrepanța ridică semne de întrebare și alimentează suspiciunea că momentele dramatice au fost amplificate pentru ca Marcel să plece mai repede acasă. Cu alte cuvinte, când bărbatul a început să se simtă bine și să se bucure de experiență, ar fi început și problemele. Coincidență sau scenariu? Maria a dat deja verdictul!

„Deci, atacul de panică a fost unul real, din punctul meu de vedere, dar „stările de rău” au fost exagerate. Consider că este o femeie toxică și, când a văzut că îl pierde pe Marcel, a început să exagereze, spunând că îi este extrem de rău și că nu a mâncat, deși ea a fost filmată continuu și se vedea că cerea pâine cu 2-3 zile înainte, în timp ce ea susținea că nu mâncase de trei zile. Cu siguranță, s-a speriat că, dacă mai rămânea pe insulă, Marcel ar fi putut să deschidă ochii și să vadă că se află într-o relație toxică, în care, în loc să fie susținut, îi este interzis totul, inclusiv să mai fie el însuși. Așa că a dat-o în drame ca să plece acasă. Urma să meargă în club și să se distreze, iar el, efectiv, își revenise la adevăratul Marcel. Și ce a zis Armina? „Hai să-l iau acasă!” Dar nu așa ții un om lângă tine! Știa destul de bine unde a venit, știa că urma să stea fără el și știa și de ce. Atunci de ce i s-a făcut rău tocmai când a văzut că Marcel a început să se distreze? E toxică, da, și poate că îl iubește, dar când iubești, vrei ca omul de lângă tine să fie fericit, să se simtă liber și să fie el însuși, nu să-l controlezi și să-i interzici totul”, a spus Maria pentru CANCAN.RO.

„Armina este terorizată când aude numele Maria”

Maria a confirmat că a vorbit la telefon cu Marcel după sezonul trecut, dar a ținut să precizeze că discuția a fost strict despre hate-ul din online și că nu s-a întâmplat nimic deplasat. În schimb, blondina susține că episodul a înfierbântat-o serios pe Armina.

Mai mult, Maria consideră că Armina e fiartă de gelozie și că simpla menționare a numelui ei o scoate din minți. Se pare că blondina i-a devenit rivalei o adevărată obsesie, iar numele „Maria Covașa” îi apasă toate butoanele sensibile!

„Și să confirm apelul dintre mine și el, dar repet, nu a fost nimic deplasat în acel apel, ci doar un subiect legat de hate. Aparent, a afectat-o destul de mult pe Armina și, cu siguranță, i-a făcut capul calendar lui Marcel din nimic, iar normal că el s-a răcit față de ea. Repet, aparent, Armina este terorizată când aude numele Maria”, a mai spus Maria.

Când a venit vorba despre Marcel, Maria a schimbat registrul și l-a descris drept un bărbat cu suflet bun, care, atunci când iubește, este dispus să treacă cu vederea prea multe. În schimb, pentru Armina, blondina are cuvinte mult mai puțin măgulitoare. Ea a acuzat-o că îl manipulează pe Maluma de România.

Divorțul se apropie?!

Maria consideră că, dacă Marcel ar fi rămas pe insulă până la final, ar fi avut timp să deschidă ochii și să vadă singur ce se întâmplă în relația lui cu Armina. Numai că, în opinia blondinei, Armina nu ar fi fost prea încântată ca iubitul ei să descopere că poate fi fericit și fără să-i stea permanent sub control. Așa că, înainte să riște vreo revelație neplăcută, mai bine l-a luat acasă!

„Sunt împreună, dar îl manipulează. Păcat de el că e om bun, are un suflet bun rău de tot și, când iubește, nu vede. Dacă stătea pe insulă până la final, realiza și el 100%, dar n-a vrut toxica de Armina”, a mai spus Maria.

Nici planurile de nuntă ale Arminei și ale lui Marcel nu au scăpat de comentariile Mariei. În timp ce cei doi se pregătesc pentru ceremonia religioasă programată în noiembrie, blondina pare să privească povestea lor cu un scepticism greu de ascuns. Ba chiar le-a rezervat o „urare” care sună mai degrabă a avertisment și care ar putea să strice zâmbetul de pe chipul viitoarei mirese.

Maria este convinsă că nunta va avea loc, însă marele eveniment nu i se pare neapărat începutul unui „și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți”. Din contră, în viziunea ei, drumul spre altar va fi urmat de unul spre tribunal. Iar dacă Armina își face planuri pentru rochia de mireasă, Maria pare să fi trecut deja la capitolul divorț!

„Nuntă sigur o fac, dar nici divorțul după nu o să fie departe”, a spus Maria.

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Maria Covașa îl desființează pe Marcel: „Se comportă ca un țăran”. O face praf si pe Armina. Ce zice despre ea