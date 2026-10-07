Maria Covașa îl desființează pe Marcel: „Se comportă ca un țăran”. O face praf si pe Armina. Ce zice despre ea

Maria Covașa, fosta concurentă de la Insula Iubirii îi atacă pe Marcel și Armina. Aceasta s-a arătat deranjată de mai multe ori de atitudinea celor doi din timpul emisiunii, astfel că nu s-a mai abținut și și-a spus părerea despre comportamentul lor.

Armina și Marcel formează unul dintre cuplurile care au mers în Thailanda să își testeze relația. Pe „Maluma de România”, fanii deja îl cunoșteau dintr-un sezon anterior în care a participat ca ispită. La acea vreme s-a aprins după concurenta Maria Covașa care acum îl desființează. Aceasta susține că și-a pus o mască și asta pentru că Armina l-ar influența negativ. Mai mult decât atât, blondina i-a descris comportamentul „ca un țăran”. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Maria Covașa îl desființează pe Marcel

În cadrul unui podcast, fosta concurentă de la Insula Iubirii a vorbit despre Marcel. Bărbatul i-a fost ispită în sezonul 8, însă aceasta este convinsă că nu a jucat doar un rol, ci s-a îndrăgostit de ea.

În sezonul X, „Maluma de România” afișează un comportament total diferit, ceea ce lasă loc de interpretări. Maria Covașa este de părere că Armina îl influențează negativ, iar atitudinea sa nu este deloc potrivită.

„Ea îl influențează negativ și din cauza ei cumva el vrea să-i arate că: Uite, ești toată viața mea, nu fac nimic!. Și se comportă ca un țăran”, a declarat Maria Covașa la Face to Face Podcast.

Ce spune fosta concurentă de la Insula Iubirii despre Armina

Maria Covașa nu s-a oprit doar la Marcel. Blondina o face praf și pe soția lui Marcel. Fosta concurentă de la Insula Iubirii susține că partenera lui „Maluma de România” îi place să fie în centrul atenției și tocmai de aceea s-a dus la emisiune.

În plus, consideră că a vrut să obțină faimă, ba chiar a punctat că nici acum, cei doi, nu țin cont de contractul pe care l-au semnat și se afișează în mediul online.

„Cum stă cu Armina, cu siguranță el nu mai realizează comportamentul lui. El stă într-o toxicitate și într-un comportament de genul tot timpul și atunci el așa se comportă, că așa consideră el că e normal. Ea e înnebunită să apară, după cum se și vede, pentru că ei nici acum nu țin cont de contract. Mi se pare foarte urât și chestia asta. Sunt pozați peste tot și merg împreună“, a mai spus ea.

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