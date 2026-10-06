Trio-ul Marcel, Armina & Jaguarul, complot ireal la Insula iubirii. Familia Andrei ar fi mers mână în mână cu George, care avea iubită acasă

Insula Iubirii pare să fi avut, dincolo de camere, date-uri și tentații, propriile strategii de culise. Iar una dintre cele mai controversate îi are în centru pe Armina, Marcel și Jaguarul. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, cei trei ar fi plecat în Thailanda cu o înțelegere clară, numai că, după câteva zile, planul s-ar fi dus pe apa… „zâmbetului”.

Potrivit unor informații savuroase primite pe celebra adresă pont@cancan.ro, Armina și Marcel ar fi mers mână în mână cu Jaguarul, care avea iubită acasă. Planul părea floare la ureche: el urma să iasă la date-uri cu Armina, nimic care să dea alarma în România.

Complot ireal la Insula Iubirii

Cu alte cuvinte, toată lumea știa, toată lumea era prietenă cu toată lumea și, cel puțin pe hârtie, nimeni n-ar fi trebuit să aibă motive de scandal. Doar că la „Insula Iubirii” planurile țin, uneori, cât o ședință foto.

Ajunsă în emisiune, Armina nu s-a complicat prea mult cu alegerile. L-a ales pe George, adică pe Jaguar, încă de la primul date. Iar când a venit rândul lui să aleagă, George a mers tot pe Armina. Până aici, pentru cei care știau înțelegerea, totul părea să meargă conform planului.

Armina i-ar fi „spart” casa Jaguarului

Numai că Armina a fost scoasă din emisiune după aproximativ zece zile. Și abia atunci a început adevărata nebunie. Potrivit surselor noastre, după ce a fost dată afară din emisiune, Armina n-ar fi plecat pur și simplu din poveste. Dimpotrivă! Ar fi pus mâna pe telefon, ar fi sunat-o direct pe iubita Jaguarului, rămasă în România, și i-ar fi spus că n-a fost prea cuminte.

Femeia care trebuia să stea liniștită acasă, convinsă că iubitul ei doar își face treaba în fața camerelor, ar fi primit raportul direct de la Armina. Și, foarte important, înainte ca Jaguarul să apuce să ajungă în România.

Normal că informațiile n-au fost primite cu flori și șampanie. Iubita lui George ar fi făcut scandal, iar Jaguarul ar fi trebuit să dea explicații. Potrivit surselor noastre, acesta ar fi încercat să o liniștească și i-ar fi spus că s-a pupat cu Mira (concurenta care va intra în locul Arminei) doar pentru show și că nu a mers mai departe, deși ar fi avut ocazia să facă acest lucru.

Explicația ar fi funcționat. Cel puțin pentru moment. Iubita lui l-ar fi iertat rapid, crezând că totul s-a rezumat la un sărut pentru emisiune. Și, culmea poveștii, după tot tămbălăul din Thailanda, gașca pare să fi rămas în picioare! Recent, paparazzii CANCAN.RO i-au surprins pe Armina, Marcel și Jaguarul împreună, la o ieșire prin oraș. Semn că, indiferent cum s-au încurcat ițele în „Insula Iubirii”, prietenia dintre cei trei n-a fost pusă la încercare până la capăt.

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