Dată afară de la Insula Iubirii, Armina pune tunurile pe colegele ei: „Erau bete și…”

Dată afară de la Insula Iubirii, Armina pune tunurile pe colegele ei: "Erau bete și..."
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Armina și colegele din vilă/ sursa foto: colaj CANCAN
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Parcursul Arminei și al lui Marcel la Insula Iubirii s-a încheiat. Cei doi au părăsit Thailanda mai devreme decât era cazul, deoarece concurenta nu s-a putut acomoda, iar zilele petrecute acolo erau din ce în ce mai greu de dus. La scurt timp după plecarea din vilă, partenera lui „Maluma de România” a pus tunurile pe colegele ei. 

În cadrul unui interviu exclusiv difuzat pe Antena Play, Armina și Marcel au vorbit despre timpul petrecut pe insulă. În timp ce fosta ispită masculină s-a distrat alături de ceilalți din vilă, partenera sa a avut parte de o experiență dificilă. Astfel, ea a decis să pună stop testului suprem și să plece acasă alături de soț. Pe de altă parte, Armina a vorbit și despre colegele sale, mărturisind că muzica și voia bună au fost la cote maxime, ba chiar unele dintre ele ar fi exagerat consumul de alcool. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Armina pune tunurile pe colegele ei de la Insula Iubirii

Armina a explicat că nu a fost adepta petrecerilor la insulă. Aceasta avea programul ei de somn, astfel că mergea prima în cameră. Numai că muzica i-a dat bătăi de cap în repetate seri. Soția lui Marcel le-a spus colegelor și ispitelor masculine că o deranjează boxa, însă la un moment dat a încetat să comunice cu cei din vilă.

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Pe de altă parte, a spus despre Claudia Ion, o altă concurentă, că nu se putea lipsi de manelele pe care le asculta zi de zi. În plus, iubita lui Ionuț Mocăniță și Bianca Iotu, cea a lui Remi Dobre, ar fi exagerat cu alcoolul. În schimb, Nattasha Black și Bianca Ghiurcă au preferat să stea departe de băutură.

Armina și Marcel/ sursa foto: captură video Antena Play

Armina și Marcel/ sursa foto: captură video Antena Play

„Ăla-i programul meu și n-am mai putut. Petrecerile foarte gălăcioase, adică manele peste manele și aceleași manele în fiecare zi, pentru că Claudia era fiartă pe manele, avea manele pe care le asculta zilnic. Boxa era fix sub geamul meu acolo, îți dai seama, le-am zis de câteva ori, dar mi-era și mie jenă să le mai zic «Bă, dați muzica mai încet, că am uitat boxa» că nu voiam să le stric petrecerea că erau toate bete, în lumea lor. Bine, în afară de Prințesa și Nattasha care nu beau”, a declarat Armina.

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