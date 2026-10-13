Jaguarul i-a furat-o pe Daniela Pană lui Remi? Imagini cu cele două ispite, împreună în București

Daniela Pană, Remi Dobre și Jaguarul/ sursa foto: colaj CANCAN
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După Insula Iubirii, Remi Dobre ar fi rămas cu Daniela Pană, una dintre ispitele feminine. Cei doi erau foarte apropiați la emisiune, însă acum pare că Jaguarul i-a furat-o. Aceștia s-au afișat împreună în mediul online, într-o ipostază care pune fanii pe gânduri. 

Daniela Pană nu doar că și-a făcut rolul de ispită, dar l-ar fi făcut pe Remi să se îndrăgostească nebunește de ea. Ei ar fi rămas împreună și după emisiune, mai ales că imaginile din mediul online i-au dat de gol. Acum, însă, blondina s-a afișat cu altcineva. Daniela a publicat un videoclip de senzație în care apărea alături de George Jaguarul. Cei doi se aflau în Capitală, bucurându-se unul de compania celuilalt. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Jaguarul i-a furat-o pe Daniela Pană lui Remi?

Deși Jaguarul are o iubită, a ales să meargă la Insula Iubirii drept ispită masculină, pentru a doua oară. Acesta s-a distrat cu fetele din vilă, dar mai ales cu Mira, concurenta care o înlocuiește pe Armina, partenera lui Marcel. Totuși, nu uită de „Bambolina” lui și bate în retragere. Pe de altă parte, o avem pe Daniela Pană, ispita feminină care s-a apropiat destul de rapid de Remi Dobre. Cei doi ar fi rămas împreună după insulă, dar surpriză: s-a afișat cu Jaguarul.

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Ea a publicat un videoclip în mediul online în care îl complimenta pe George, așa cum îi place cel mai mult. În descriere, ispita feminină a subliniat cât de frumos este Jaguarul. Mai mult decât atât, din clip se poate observa că se bucură unul de compania celuilalt și se distrează împreună. Nu este clar dacă bărbatul a „jaguarizat-o” definitiv pe ispită sau dacă doar s-au reunit pentru scurt timp.

„Cel mai frumos Jaguarel din țară”, a scris Daniela Pană, pe Facebook.

Daniela Pană și Jaguarul/ sursa foto: social media

Daniela Pană și Jaguarul/ sursa foto: social media

Daniela Pană, despre date-urile cu Remi Dobre

În urmă cu ceva timp, blondina a explicat că ispitele nu sunt obligate să accepte date-urile propuse de concurenți. Cu toate acestea, ea a ieșit cu Remi din plăcere, precizând că s-au distrat pe cinste.

Totuși, Daniela Pană nu a oferit mai multe detalii despre evoluția lor, ci i-a îndemnat pe fanii emisiunii să urmărească în continuare, lăsând astfel loc de interpretări cu privire la deznodământul apropierii lor.

„Deoarece ei alegeau, strict vis-a-vis de date-uri, nu am putut să refuzăm. Adică puteai să refuzi, să știi, că nu aveai nicio obligație față de nimeni, însă o să vadă publicul că, începând de la un anumit punct, am mers la date-uri și eu m-am bucurat foarte mult de ele. Nu a fost sub formă de obligativitate sau forțat, sub nicio formă, dar mai multe detalii veți vedea în emisiune. Nu a fost doar unul, pot să-ți spun asta, că nu a fost doar un date. Asta la început… După am continuat, să zic așa, pe aceeași filieră, dar iarăși vom vedea despre ce și cine e vorba”, a spus Daniela Pană pentru Libertatea.

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Ireal ce a putut să-i spună Remi ispitei Daniela când nu aveau lavalierele, în mare: ”A picat în ispită!”

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