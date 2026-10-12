Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor

Imaginile unei infidelități programate. Momentul în care Bianca Iotu îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor
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Bianca Iotu a căzut în ispită cu Narcis Bujor
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Bianca Iotu pare să fi căzut în ispită alături de Narcis Bujor, iar apropierea dintre cei doi ridică semne de întrebare, mai ales dacă ținem cont de felul în care au început lucrurile pe insulă. Încă de la primele interacțiuni, concurenta și iubitul ei, Remi Dobre, au remarcat calitățile ispitei masculine, care le-a atras atenția din sezonul anterior.  

Narcis a fost apreciat atât de Bianca, cât și de Remi, iar acesta din urmă a mers până într-acolo încât l-a indicat drept alegerea sa pentru primul date, în fața tuturor concurenților și a ispitelor. La acel moment, discuțiile despre el păreau să fie legate de calitățile sale, însă evoluția lucrurilor avea să aducă o schimbare neașteptată în relația dintre Bianca și tânărul care a venit să testeze fidelitatea cuplurilor.

Bianca îl înșală pe Remi cu Narcis Bujor

De altfel, Bianca a avut deja ocazia să petreacă timp alături de Narcis. Cei doi au mers împreună la o întâlnire, unde s-au bucurat de o plimbare cu ATV-ul, experiență care a încântat-o pe blondină. Între ei s-a creat treptat o apropiere, alimentată de tachinări și de momentele petrecute împreună.

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În acest context, Bianca pare să fi uitat de avertismentul lansat anterior în legătură cu Narcis. În sezonul precedent, el participase în rol de ispită, iar acum a revenit în emisiune pentru a pune la încercare relațiile celorlalți.

După mai multe momente de apropiere, Bianca și Narcis au trecut la un alt nivel. Au avut numeroase discuții în care concurenta a dat frâu liber sentimentelor.

Bianca Iotu: Tu poți să mă ispitești.

Narcis Bujor: Pot?

Bianca Iotu: Ești un pericol pentru mine.

Narcis Bujor: Și dacă mă pun pe ispitit, ce faci?

Bianca Iotu: E posibil să cad, e posibil să nu.

Cei doi s-au sărutat în mare, fără să-și mai ascundă atracția, iar ulterior au mers împreună în camera concurentei și au intrat în baie. Gesturile lor au alimentat speculațiile privind sentimentele dintre ei și au ridicat noi semne de întrebare în privința relației dintre Bianca și Remi. În episoadele de săptămâna viitoare, Antena 1 a pregătit imagini de senzație cei doi.

Sursa foto: Antena 1

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