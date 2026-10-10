Ireal ce a putut să-i spună Remi ispitei Daniela când nu aveau lavalierele, în mare: ”A picat în ispită!”

Tensiunea dintre Remi și Daniela Pană atinge un nou nivel la Insula Iubirii! Cei doi au intrat împreună în mare, și-au dat jos lavalierele și au avut un dialog intens, departe de microfoanele care le-ar fi putut surprinde fiecare cuvânt. Deși concurentul susține că nu au discutat nimic important, ispita a făcut dezvăluiri neașteptate despre intențiile lui.

Apropierile dintre Remi și ispită au devenit tot mai evidente, iar cei doi au fost surprinși de mai multe ori petrecând timp împreună. Acțiunile lor nu au trecut neobservate nici de ceilalți din casă, care au început să urmărească atent comportamentul iubitului Biancăi.

Ce i-a spus Remi ispitei când nu avea lavaliere

Remi și Daniela au alergat împreună pe plajă, după care au decis să intre în mare. Odată ajunși în apă, cei doi și-au dat jos lavalierele, profitând de faptul că puteau discuta fără ca întreaga conversație să fie înregistrată. Momentul a stârnit ulterior controverse, mai ales după ce au apărut versiuni diferite despre ceea ce s-a întâmplat între ei.

Concurentul a spus că discuția nu a avut un caracter profund și că, de fapt, și-ar fi dorit să petreacă acel moment singur. Cu toate acestea, el nu a vrut să o refuze pe Daniela Pană atunci când aceasta i s-a alăturat. Ispita a oferit însă o cu totul altă perspectivă asupra întâlnirii din apă.

Daniela Pană a făcut și o dezvăluire incendiară despre discuția purtată departe de microfoane. Potrivit ispitei, Remi i-a transmis că își dorește să se apropie și mai mult de ea după încheierea filmărilor, iar intențiile sale ar fi fost mult mai clare decât a lăsat el să se înțeleagă ulterior.

„Hai sa ne f****, o sa ne f****”, i-a spus Remi ispitei când nu avea lavalieră.

Daniela a explicat că, dincolo de momentul petrecut în mare, comportamentul lui Remi i-a lăsat impresia că acesta se gândește la ce s-ar putea întâmpla între ei după încheierea emisiunii. Concurentul a încercat să limiteze apropierile fizice pe durata filmărilor, tocmai pentru a nu alimenta suspiciunile celor din jur.

„Eu simțeam că vrea să-mi spună ceva. Mi-a menționat să nu mă mai apropii fizic de el, să țin 20-30 centimetri între noi că se interpretează. Eu am explicat că așa sunt eu și fac ce simt și el a zis păstrează ce simți încă 10 zile. Făcea referire la momentul în care se termină filmarea. Să facă ce nu ar vrea să facă aici. Apoi mi-a spus ce ar vrea să facă cu mine. Nu știu cum să reproduc cuvintele lui. Nu mă așteptam să-mi facă declarația asta chiar așa, dar eu am simțit din privirile lui chestia asta! Părerea mea e că a picat în ispită. Sunt niște detalii acolo, dacă mi-ai spus așa ceva, despre ce vorbim”, a spus Daniela la testimoniale.

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