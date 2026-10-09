Ce nu s-a văzut la televizor la Insula Iubirii 2026. Daniela Pană, dezvăluiri despre apropierea de Remi Dobre

Daniela Pană, ispita de la Insula Iubirii a oferit câteva detalii despre experiența trăită în Thailanda și întâlnirile pe care le-a avut cu participanții veniți să își testeze relațiile. Aceasta s-a apropiat de Remi, alături de care a avut parte de mai multe tachinări, iar interacțiunile dintre cei doi au stârnit curiozitatea celor care urmăresc emisiunea.

Daniela Pană a atras atenția lui Remi, concurentul în vârstă de 23 de ani, iar între cei doi au apărut mai multe momente de apropiere și tachinări. Cei doi petrec timp împreună în vilă, însă situația este diferită atunci când vine vorba despre întâlnirile din afara acesteia.

Ce a spus Daniela Pană despre Insula Iubirii

Deși ispitele nu erau obligate să accepte invitațiile la date-uri, ea a ales să participe și a lăsat de înțeles că a avut parte de mai multe astfel de întâlniri. Identitatea persoanelor alături de care a ieșit și detaliile interacțiunilor vor putea fi descoperite pe parcursul difuzării emisiunii.

Daniela nu a dorit să dezvăluie prea multe informații înainte ca imaginile să ajungă pe micul ecran, preferând să păstreze suspansul în privința momentelor petrecute alături de concurenți. În plus, ispita i-a îndemnat pe telespectatori să urmărească în continuare Insula Iubirii 2026 pentru a afla cum au evoluat lucrurile în timpul filmărilor.

„Deoarece ei alegeau, strict vis-a-vis de date-uri nu am putut să refuzăm. Adică puteai să refuzi, să știi, că nu aveai nicio obligație față de nimeni, însă o să vadă publicul că, începând de la un anumit punct, am mers la date-uri și eu m-am bucurat foarte mult de ele. Nu a fost sub formă de obligativitate sau forțat, sub nicio formă, dar mai multe detalii veți vedea în emisiune. Nu a fost doar unul, pot să-ți spun asta, că nu a fost doar un date. Asta la început… După am continuat, să zic așa, pe aceiași filieră, dar iarăși vom vedea despre ce și cine e vorba”, a spus Daniela Pană pentru Libertatea.

Un alt subiect de interes a fost reprezentat de metodele prin care participanții ar fi putut comunica discret, fără ca echipa de filmare să observe eventualele mesaje. Daniela a evitat să ofere informații concrete despre asemenea situații, precizând că nu exclude posibilitatea ca participanții să fi găsit modalități diferite de comunicare față de sezoanele precedente.

Astfel, experiența din Thailanda rămâne învăluită în mister, iar apropierea dintre Daniela Pană și Remi este unul dintre momentele pe care publicul le va putea urmări în episoadele următoare.

„Eu, din câte știu, la noi în vilă nu am văzut chestii de genul ăsta, posibil că pe partea cealaltă… Dar nu este exclus sub nicio formă! Sau poate s-au găsit chiar modalități noi, pentru că ne adaptăm ca și oamenii de la sezon la sezon. Așa că e foarte posibil orice. Orice se poate întâmpla acolo. Nu am de gând să divulg așa ceva sub nicio formă, pentru că e mai plăcut să afle fiecare de la televizor sau din materiale pe care le vor vedea”, a mai spus ispita pentru sursa menționată.

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