Ce intervenție estetică și-a făcut ispita Gabriella Barbu, deși fanii susțin că nu avea nevoie: „Pentru că așa am eu chef!”

Gabriella Barbu
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Gabriella Barbu continuă să fie una dintre cele mai urmărite și comentate apariții din mediul online, iar de această dată ispita de la Insula Iubirii a stârnit valuri de reacții după ce le-a dezvăluit fanilor că a apelat la o nouă procedură estetică.

Bruneta a publicat un clip pe Instagram în care a vorbit deschis despre intervenția pe care și-a făcut-o, anticipând încă de la început întrebările celor care o urmăresc.

Ce intervenție estetică și-a făcut ispita Gabriella Barbu

În imaginile postate pe rețeaua de socializare, Gabriella nu a ezitat să glumească pe seama criticilor și comentariilor pe care știa că le va primi după ce va face publică procedura. Vedeta le-a explicat urmăritorilor că a mers la medic pentru a-și injecta acid hialuronic în zona feselor și a povestit întreaga experiență chiar din cabinet.

„Bun, astăzi o să mă însoțiți să-mi injectez acid hialuronic. Și știu că o să mă întrebați, în vreo 200 de mesaje: Dar de ce îți pui acid hialuronic, dacă ai deja fundul atât de mare? Pentru că așa am eu chef!

Ei bine, am ajuns aici, la doamna doctor, care o să-mi facă fundul super mare. Asta știu eu, nu mă mai opresc din a-mi face tot felul de intervenții.

În momentul acesta trebuia să stau nemișcată și să nu scot niciun sunet. Dar săptămâna aceasta o să vă arăt mai multe rezultate, ca să vedeți cum a ieșit. Pa!”, a spus Gabriella Barbu în clipul publicat pe Instagram.

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Motivul din spatele intervenţiei

După ce a postat imaginile, Gabriella a revenit și cu explicații suplimentare în descrierea videoclipului, acolo unde a lămurit că procedura nu a fost făcută pentru a-și mări considerabil formele, ci pentru a recupera din volumul pierdut în urma transformărilor prin care a trecut în ultima perioadă.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a mărturisit că, după ce a slăbit, a observat modificări în zona feselor, iar o parte din rezultatele obținute anterior prin alte proceduri estetice s-au diminuat în timp. Din acest motiv, a ales să apeleze la acidul hialuronic pentru a reda forma pe care și-o dorea.

„Vă povestesc ce mi-am făcut la fund, pentru că mă întrebați foarte mult. Nu mi-am pus acid hialuronic pentru că mi-ar fi lipsit fundul, nici vorbă. După ce am slăbit puțin, am pierdut și destul de mult volum în partea de sus, iar aproximativ 40% din grăsimea pe care mi-am pus-o prin liposucție s-a resorbit în timp.

Pur și simplu am vrut să recuperez puțin din volumul pe care îl pierdusem și, mai ales, să păstrez forma rotundă și frumoasă a feselor. Nu era vorba să le fac mai mari, ci să le dau puțină formă și să umplu exact zonele în care pierdusem volum. Și gata, fetelor, până la urmă fiecare își repară ce vrea și ce simte că are nevoie.”, a scris Gabriella Barbu în descrierea clipului.

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