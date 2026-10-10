Remi nu e singurul! Bianca Iotu de la Insula Iubirii a mai bifat un iubit „minor”. Cu câți ani este mai tânăr decât ea

Remi nu e singurul! Bianca Iotu de la Insula Iubirii a mai bifat un iubit "minor". Cu câți ani este mai tânăr decât ea
Galerie Foto 8
Bianca Iotu. Sursa Social Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Bianca Iotu pare să aibă o slăbiciune pentru bărbații mai tineri! Remi Dobre, actualul ei partener, nu ar fi primul bărbat care îi fură inima, deși între ei există o diferență de vârstă de 12 ani. În trecut, concurenta de la Insula Iubirii ar fi trăit o poveste de dragoste de lungă durată cu un tânăr cu nouă ani mai mic decât ea. Iar relația nu s-ar fi încheiat după câteva întâlniri, ci ar fi durat aproximativ șapte ani!

La 37 de ani, Bianca Iotu nu pare să-și fi schimbat preferințele în materie de bărbați. Blondina ar fi avut în trecut o relație serioasă cu un tânăr cu nouă ani mai mic decât ea. Cei doi ar fi rămas împreună aproximativ șapte ani, semn că diferența de vârstă nu ar fi fost un impediment pentru povestea lor.

Bianca Iotu are o slăbiciune pentru tinerei

Acum, Bianca a intrat în atenția publicului alături de Remi Dobre, partenerul cu care participă la Insula Iubirii. Iar informația despre fostul iubit aduce un detaliu nou în povestea ei sentimentală: Remi nu este primul bărbat mai tânăr care apare în viața concurentei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze
Bianca Iotu

Bianca Iotu. Sursa Social media

Povestea actuală cu Remi vine și ea cu semne de întrebare legate de rapiditatea cu care s-ar fi construit relația. În octombrie anul trecut, Bianca lucra într-o companie cunoscută din domeniul pariurilor sportive, pe postul de asistentă a managerului general, și ar fi fost activă pe aplicațiile de dating în căutarea unui partener.

La câteva luni distanță, aceasta a ajuns alături de Remi într-unul dintre cele mai comentate reality-show-uri din România, unde relațiile sunt puse la încercare. Cum s-au cunoscut cei doi și cât de solidă este legătura lor rămân întrebări la care simpla participare în emisiune nu oferă un răspuns.

Cine este Bianca Iotu, dincolo de relația cu Remi

Înainte să ajungă în centrul atenției prin participarea la Insula Iubirii, Bianca și-ar fi construit propriul drum profesional. A lucrat într-o companie din zona pariurilor sportive, a studiat în Spania și a avut experiență profesională în Anglia, înainte să revină în România.

Ulterior, și-a deschis un studio de pilates în Târgoviște. Imaginea conturată este cea a unei femei independente, cu experiență profesională în mai multe țări și cu propriile proiecte.

Bianca Iotu are proiecte, experiență și o viață construită pe cont propriu. Singura „problemă” este atracția pentru bărbații mai tineri decât ea! Oare ce o atrage, de fapt, la ei? Îi place să fie cea care conduce jocul în cuplu sau pur și simplu adoră energia, entuziasmul și spontaneitatea tinereilor?

VEZI ȘI: Bianca Iotu este cea mai în vârstă de la Insula Iubirii, dar și cea mai necivilizată. Gestul făcut la masa, de față cu toată lumea

„Ești un pericol pentru mine”. Bianca Iotu, mărturisire neașteptată în fața lui Narcis Bujor

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
După Andrușca, și Frankie intervine în scandalul cu Prințul Marco. Apelul făcut de ispita de la Insula Iubirii: „Mi-au fost înjurați copiii”
După Andrușca, și Frankie intervine în scandalul cu Prințul Marco. Apelul făcut de ispita de la Insula Iubirii: „Mi-au fost înjurați copiii”
Prințul Marco a fugit din cortul în care se afla cu Gabriella! Ce i-a spus ispitei înainte să plece
Prințul Marco a fugit din cortul în care se afla cu Gabriella! Ce i-a spus ispitei înainte să plece
Marcel și ispita Oana, apropieri la date. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mi s-a părut deplasat”
Marcel și ispita Oana, apropieri la date. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mi s-a părut deplasat”
Aluziva, șocată de ce a putut să facă un șofer în timp ce o privea! Poliția Capitalei îl caută pe bărbat
Aluziva, șocată de ce a putut să facă un șofer în timp ce o privea! Poliția Capitalei îl caută pe bărbat
Bianca Ghiurcă vrea să plece de la Insula Iubirii. Reacția avută după imaginile cu Prințul și Gabriella: „M-am îmbolnăvit aici”
Bianca Ghiurcă vrea să plece de la Insula Iubirii. Reacția avută după imaginile cu Prințul și Gabriella: „M-am îmbolnăvit aici”
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Mediafax
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
După ce și-au plasat membri de partid în funcții bănoase, iar pile, cumnate, prieteni au umplut ministerele și CA-urile de sinecuriști, după ce inclusiv Dominic Fritz s-a angajat la partid pe salariu de primar, acum USR anunță că a descoperit transparența și onestitatea și face concurs pentru angajarea unui asistent personal
Gandul.ro
După ce și-au plasat membri de partid în funcții bănoase, iar pile, cumnate, prieteni au umplut ministerele și CA-urile de sinecuriști, după ce inclusiv Dominic Fritz s-a angajat la partid pe salariu de primar, acum USR anunță că a descoperit transparența și onestitatea și face concurs pentru angajarea unui asistent personal
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
„Am crezut că vom fi omorâți”. Cristela Georgescu, interviu pentru conspiraționistul Alex Jones, despre perchezițiile DIICOT
Adevarul
„Am crezut că vom fi omorâți”. Cristela Georgescu, interviu pentru conspiraționistul Alex Jones, despre perchezițiile DIICOT
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Marina Almășan, așa cum n-ai mai văzut-o! În ce ipostază s-a pozat: „Femeile de carieră au și astfel de fațete”
Click.ro
Marina Almășan, așa cum n-ai mai văzut-o! În ce ipostază s-a pozat: „Femeile de carieră au și astfel de fațete”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Digi24
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
go4it.ro
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
După ce și-au plasat membri de partid în funcții bănoase, iar pile, cumnate, prieteni au umplut ministerele și CA-urile de sinecuriști, după ce inclusiv Dominic Fritz s-a angajat la partid pe salariu de primar, acum USR anunță că a descoperit transparența și onestitatea și face concurs pentru angajarea unui asistent personal
Gandul.ro
După ce și-au plasat membri de partid în funcții bănoase, iar pile, cumnate, prieteni au umplut ministerele și CA-urile de sinecuriști, după ce inclusiv Dominic Fritz s-a angajat la partid pe salariu de primar, acum USR anunță că a descoperit transparența și onestitatea și face concurs pentru angajarea unui asistent personal
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Mediafax Italia
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Mediafax Spania
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.