Remi nu e singurul! Bianca Iotu de la Insula Iubirii a mai bifat un iubit „minor”. Cu câți ani este mai tânăr decât ea

Bianca Iotu pare să aibă o slăbiciune pentru bărbații mai tineri! Remi Dobre, actualul ei partener, nu ar fi primul bărbat care îi fură inima, deși între ei există o diferență de vârstă de 12 ani. În trecut, concurenta de la Insula Iubirii ar fi trăit o poveste de dragoste de lungă durată cu un tânăr cu nouă ani mai mic decât ea. Iar relația nu s-ar fi încheiat după câteva întâlniri, ci ar fi durat aproximativ șapte ani!

La 37 de ani, Bianca Iotu nu pare să-și fi schimbat preferințele în materie de bărbați. Blondina ar fi avut în trecut o relație serioasă cu un tânăr cu nouă ani mai mic decât ea. Cei doi ar fi rămas împreună aproximativ șapte ani, semn că diferența de vârstă nu ar fi fost un impediment pentru povestea lor.

Bianca Iotu are o slăbiciune pentru tinerei

Acum, Bianca a intrat în atenția publicului alături de Remi Dobre, partenerul cu care participă la Insula Iubirii. Iar informația despre fostul iubit aduce un detaliu nou în povestea ei sentimentală: Remi nu este primul bărbat mai tânăr care apare în viața concurentei.

Povestea actuală cu Remi vine și ea cu semne de întrebare legate de rapiditatea cu care s-ar fi construit relația. În octombrie anul trecut, Bianca lucra într-o companie cunoscută din domeniul pariurilor sportive, pe postul de asistentă a managerului general, și ar fi fost activă pe aplicațiile de dating în căutarea unui partener.

La câteva luni distanță, aceasta a ajuns alături de Remi într-unul dintre cele mai comentate reality-show-uri din România, unde relațiile sunt puse la încercare. Cum s-au cunoscut cei doi și cât de solidă este legătura lor rămân întrebări la care simpla participare în emisiune nu oferă un răspuns.

Cine este Bianca Iotu, dincolo de relația cu Remi

Înainte să ajungă în centrul atenției prin participarea la Insula Iubirii, Bianca și-ar fi construit propriul drum profesional. A lucrat într-o companie din zona pariurilor sportive, a studiat în Spania și a avut experiență profesională în Anglia, înainte să revină în România.

Ulterior, și-a deschis un studio de pilates în Târgoviște. Imaginea conturată este cea a unei femei independente, cu experiență profesională în mai multe țări și cu propriile proiecte.

Bianca Iotu are proiecte, experiență și o viață construită pe cont propriu. Singura „problemă” este atracția pentru bărbații mai tineri decât ea! Oare ce o atrage, de fapt, la ei? Îi place să fie cea care conduce jocul în cuplu sau pur și simplu adoră energia, entuziasmul și spontaneitatea tinereilor?

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