„Ești un pericol pentru mine”. Bianca Iotu, mărturisire neașteptată în fața lui Narcis Bujor

Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să meargă la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. În episodul de sâmbătă, 3 octombrie, concurenta a avut o replică neașteptată la adresa lui Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine. Apropierea dintre cei doi este din ce în ce mai evidentă.

Între Bianca Iotu și Remi Dobre este o diferență de vârstă sesizabilă. Dacă până la Insula Iubirii nu și-a spus cuvântul, ei bine, relația lor se schimbă la 180 de grade.

În schimb, se apropie destul de mult de Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine. Aceasta a avut încă de la început o simpatie față de el, iar acum a fost mai sinceră ca niciodată și i-a dezvăluit că este gata să se lase sedusă de bărbat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Iotu i-a dat replica neașteptată lui Narcis Bujor

Bianca Iotu și Narcis Bujor purtau o discuție sinceră, iar atunci când blondina s-a deschis poate prea mult, s-a destăinuit și i-a mărturisit că este pregătită să se lase ispitită de el.

Mai mult decât atât, a explicat că simte că el o poate ispiti, dar și că bărbatul este „un pericol” pentru ea. Pe de altă parte, atunci când cuceritorul a întrebat-o dacă se va lăsa pradă tentației Bibi a ezitat să răspundă.

Bianca Iotu: Tu poți să mă ispitești. Narcis Bujor: Pot? Bianca Iotu: Ești un pericol pentru mine. Narcis Bujor: Și dacă mă pun pe ispitit, ce faci? Bianca Iotu: E posibil să cad, e posibil să nu.

Cum a reacționat Narcis Bujor

În urma replicii neașteptate, Bianca a continuat să fie sinceră și a recunoscut că în preajma lui Narcis se simte în largul ei.

„Mă simt foarte relaxată în preajma lui”, a declarat Bianca Iotu.

Totodată, o reacție a avut și ispita masculină. Narcis a dezvăluit că a decis să meargă la Insula Iubirii pentru că are un scop clar: să ajute. Cu toate acestea, el nu a precizat despre cine este vorba.

„Am venit aici cu un scop. Vreau să ajut. Acum că ajut pe X sau pe Y, contează mai puțin. Eu sunt aici pentru toate”, a spus Narcis Bujor.

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