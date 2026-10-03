„Ești un pericol pentru mine”. Bianca Iotu, mărturisire neașteptată în fața lui Narcis Bujor

„Ești un pericol pentru mine”. Bianca Iotu, mărturisire neașteptată în fața lui Narcis Bujor
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Bianca Iotu și Remi Dobre/ sursa foto: social media
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Bianca Iotu și Remi Dobre au decis să meargă la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. În episodul de sâmbătă, 3 octombrie, concurenta a avut o replică neașteptată la adresa lui Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine. Apropierea dintre cei doi este din ce în ce mai evidentă. 

Între Bianca Iotu și Remi Dobre este o diferență de vârstă sesizabilă. Dacă până la Insula Iubirii nu și-a spus cuvântul, ei bine, relația lor se schimbă la 180 de grade.

În schimb, se apropie destul de mult de Narcis Bujor, una dintre ispitele masculine. Aceasta a avut încă de la început o simpatie față de el, iar acum a fost mai sinceră ca niciodată și i-a dezvăluit că este gata să se lase sedusă de bărbat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Iotu i-a dat replica neașteptată lui Narcis Bujor

Bianca Iotu și Narcis Bujor purtau o discuție sinceră, iar atunci când blondina s-a deschis poate prea mult, s-a destăinuit și i-a mărturisit că este pregătită să se lase ispitită de el.

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Mai mult decât atât, a explicat că simte că el o poate ispiti, dar și că bărbatul este „un pericol” pentru ea. Pe de altă parte, atunci când cuceritorul a întrebat-o dacă se va lăsa pradă tentației Bibi a ezitat să răspundă.

Bianca Iotu: Tu poți să mă ispitești.

Narcis Bujor: Pot?

Bianca Iotu: Ești un pericol pentru mine.

Narcis Bujor: Și dacă mă pun pe ispitit, ce faci?

Bianca Iotu: E posibil să cad, e posibil să nu.

Bianca Iotu și Narcis Bujor/ sursa foto: captură video Antena 1

Bianca Iotu și Narcis Bujor/ sursa foto: captură video Antena 1

Cum a reacționat Narcis Bujor

În urma replicii neașteptate, Bianca a continuat să fie sinceră și a recunoscut că în preajma lui Narcis se simte în largul ei.

„Mă simt foarte relaxată în preajma lui”, a declarat Bianca Iotu.

Totodată, o reacție a avut și ispita masculină. Narcis a dezvăluit că a decis să meargă la Insula Iubirii pentru că are un scop clar: să ajute. Cu toate acestea, el nu a precizat despre cine este vorba.

„Am venit aici cu un scop. Vreau să ajut. Acum că ajut pe X sau pe Y, contează mai puțin. Eu sunt aici pentru toate”, a spus Narcis Bujor.

VEZI ȘI: Ispita care-l acuză pe Remi Dobre că e fals după „despărțirea” de Bianca Iotu: „Nu simt că suferă absolut deloc”

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