Bianca Iotu este cea mai în vârstă de la Insula Iubirii, dar și cea mai necivilizată. Gestul făcut la masa, de față cu toată lumea

Bianca Iotu a atras atenția în vila de la „Insula Iubirii”, după ce a făcut un gest care nu a trecut neobservat. Concurenta se afla la masă, alături de celelalte fete, în timp ce toate îl așteptau pe Radu pentru momentul în care ispitele urmau să își aleagă partenerele pentru date-uri. În tot acest timp, Biancăi i s-a făcut somn și a căscat larg, fără să își ducă mâna la gură, chiar de față cu toate colegele sale. Camerele de filmat au surprins momentul, iar gestul concurentei a ieșit imediat în evidență.

Partenera lui Remi Dobre are 36 de ani și este cea mai în vârstă concurentă din sezonul X al emisiunii „Insula Iubirii”. Bianca a locuit o perioadă în străinătate, însă a decis să revină în țară și să își transforme pasiunea pentru sport într-o adevărată carieră.

Concurenta este instructor de Pilates și deține propriul studio, domeniu în care activează de mai mulți ani. Bianca este pasionată de un stil de viață sănătos și de mișcare. Activitatea profesională reprezintă una dintre cele mai importante componente ale vieții sale.

În Thailanda a venit alături de Remi Dobre, partenerul ei în vârstă de 24 de ani. Cei doi au o relație de aproximativ trei ani, iar diferența de vârstă dintre ei este de 12 ani. Povestea lor a început după ce s-au cunoscut prin intermediul fratelui Biancăi. Astfel că, relația a evoluat în timp, în ciuda diferenței considerabile de vârstă.

Bianca și Remi Dobre, la testul din Thailanda

Cei doi au acceptat provocarea „Insula Iubirii” pentru a vedea dacă relația lor poate rezista tentațiilor și dacă problemele acumulate de-a lungul timpului pot fi depășite.

Bianca și-a dorit să afle dacă partenerul său îi poate oferi stabilitatea și siguranța pe care le caută, în timp ce Remi a intrat în competiție cu speranța că experiența din Thailanda îi va ajuta să își înțeleagă mai bine relația.

Însă, odată ajunși în vila din Thailanda, lucrurile au început să se schimbe. Bianca a devenit tot mai receptivă la atenția primită din partea ispitelor. Prin urmare, apropierea sa de Narcis a început să fie din ce în ce mai evidentă.

Gestul făcut de Bianca la masă

Înainte ca ispitele să își aleagă partenerele pentru întâlniri, Bianca și celelalte concurente au fost nevoite să îl aștepte pe Radu. Fetele se aflau la masă și așteptau ca prezentatorul să își facă apariția în orice moment.

În tot acest timp, Bianca s-a arătat destul de obosită. La un moment dat, concurenta a căscat larg, fără să își acopere gura cu mâna. Gestul a fost făcut în văzul tuturor, la masă, iar camerele de filmat au surprins scena.

Deși este un gest aparent banal, lipsa unui minim gest de politețe a făcut ca momentul să iasă în evidență, mai ales într-un context în care toate concurentele erau împreună și așteptau desfășurarea următoarei etape din emisiune.

Apropierea de Narcis, tot mai evidentă

Dacă la început Bianca a venit în Thailanda concentrată asupra relației cu Remi Dobre, pe parcursul experienței atenția sa s-a îndreptat și către Narcis, una dintre ispitele din vilă.

Cei doi au început să petreacă tot mai mult timp împreună, iar discuțiile dintre ei au devenit tot mai personale. Bianca pare să fie atrasă de felul în care Narcis se comportă cu ea. De altfel, această apropiere pune și mai multă presiune pe relația pe care o are acasă cu Remi.

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