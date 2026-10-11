Primele două săruturi ale sezonului la Insula Iubirii 2026. Cine sunt cei 2 concurenți care și-au înșelat partenerii

Sezonul 2026 al emisiunii Insula Iubirii se anunță tot mai tensionat, iar limitele relațiilor par să fie puse la încercare de la o ediție la alta. Apropierea dintre concurenți și ispite nu mai este doar o chestiune de priviri, conversații și momente petrecute împreună, ci începe să se transforme în gesturi care pot schimba complet parcursul cuplurilor în emisiune. Următoarea săptămână vine cu imagini surprinzătoare, iar două săruturi atrag deja atenția.

Cele două săruturi arată că experiența din Thailanda devine tot mai intensă pentru concurenții sezonului 2026. Atât pe insula fetelor, cât și pe cea a băieților, apropierile dintre participanți și ispite riscă să transforme îndoielile în conflicte și să pună sub semnul întrebării relațiile cu care aceștia au venit în emisiune.

Cine sunt cei 2 concurenți care și-au înșelat partenerii

Bianca Iotu și Prințul Marco sunt protagoniștii primelor două săruturi ale sezonului, fiecare dintre ei apropiindu-se de câte o ispită în timpul experienței din Thailanda. Dacă în cazul lui Marco apropierea de Gabriella a devenit tot mai evidentă, nici pe insula fetelor lucrurile nu au rămas fără urmări. Bianca Iotu și Narcis par să fi depășit, la rândul lor, pragul unei simple interacțiuni amicale.

Pe insula fetelor, Bianca Iotu și Narcis au ajuns într-un punct în care apropierea dintre ei capătă o nouă semnificație. Cei doi au petrecut timp împreună, iar interacțiunile lor au alimentat curiozitatea celor care urmăresc evoluția concurentei în cadrul emisiunii.

Momentul care schimbă însă dinamica dintre cei doi este sărutul din mare. Imaginile surprind un gest intim, care ar putea avea consecințe importante asupra relației Biancăi cu partenerul său.

Nici pe insula băieților situația nu este mai puțin complicată. Prințul Marco pare să fi dezvoltat o legătură tot mai apropiată cu Gabriella, ispita care a reușit să-i capteze atenția încă din primele întâlniri. Cei doi au petrecut momente împreună, iar concurentul a ales-o în repetate rânduri pentru întâlnirile organizate în cadrul emisiunii.

Apropierea lor nu se oprește însă la conversații și ieșiri în doi. Marco și Gabriella apar sărutându-se într-un club din Phuket, într-un moment care promite să provoace reacții puternice atunci când imaginile vor fi văzute de cei implicați în experiență.

VEZI ȘI: Cum a reacționat Claudia Ion, după ce Mocăniță a fost refuzat de ispite la date: ”Poate el nu simte nimic”

De ce a refuzat ispita Andrușca să iasă la date cu Mocăniță, de fapt: „Vreau să înțelegeți un lucru”