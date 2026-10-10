Cum a reacționat Claudia Ion, după ce Mocăniță a fost refuzat de ispite la date: ”Poate el nu simte nimic”

Cum a reacționat Claudia Ion, după ce Mocăniță a fost refuzat de ispite la date: ”Poate el nu simte nimic”
Ce a spus Claudia Ion despre iubitul ei, Ionuț Mocăniță
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Claudia Ion a reacționat după ce și-a văzut iubitul, Ionuț Mocăniță, refuzat de două ispite la ultimele alegeri de date de la Insula Iubirii. În cele din urmă, concurentul a fost acceptat de Frankie, alături de care a ieșit la întâlnire. La bonfire, tânăra și-a spus părerea despre situația din casa băieților.

Cele două ispite care l-au refuzat pe Mocăniță, Andrușca și Larisa au preferat să-și petreacă timpul alături de care simțeau că au dezvoltat o conexiune mai puternică. Claudia consideră că alegerea partenerilor pentru întâlniri ar trebui să se bazeze pe interacțiunile din casă, așa cum procedează și ea. Totodată, aceasta a recunoscut că legăturile pe care ispitele le observă între iubitul său și alte persoane i se par neobișnuite.

„Ce să zic? Corect ar fi să iasă la date cu persoanele cu care interacționează cel mai mult în casă, cum și eu fac asta, de altfel. Așa mi s-ar părea normal. Poate el nu simte nimic pentru niciuna, să zic așa. Conexiunea pe care o văd ele, băieții… mie mi se pare un pic bizară, totuși. Mai așteptăm puțin.”, a spus Claudia Ion la bonfire.

Sursa foto: Antena 1

Rebecca, pe care cei doi o cunosc și din afara emisiunii, le-a povestit ispitelor că Mocăniță ar fi înșelat-o în repetate rânduri pe Claudia. Potrivit acesteia, înainte de plecarea în Thailanda, concurentul a schimbat mesaje cu o cunoștință a iubitei sale, iar cei doi s-au întâlnit chiar la domiciliul cuplului pentru a le șterge.

„O înșală de o rupe. Din câte am auzit de la prietene comune se înțelegea că el e gagicar și ea, nu că nu-l mai suportă, că ea o iubește real. Dar nu mai suportă că-i face faze și e și greu să pună punct. Dar e un prefăcut”, a spus Rebecca despre Ionuț Mocăniță.

Ce a spus Claudia despre întâlnirea lui Mocaniță cu prietena ei

Claudia a spus că îl crede pe partenerul ei și că preferă să creadă că întâlnirea respectivă a avut loc doar pentru ștergerea mesajelor. Ea a recunoscut că, uneori, ar prefera să accepte o minciună pentru a evita suferința.

„Așa cred. (nr. ) Nu eram în dubii. Când am zis că s-au întâlnit la noi acasă eram mult mai cuprinsă de emoții decât acum. De cand am venit aici am zis că sunt convinsă că ei s-au întâlnit doar să șteargă mesajele la noi acasă. Aș prefera minciuna ca să evit suferința.”

Prezentă la bonfire, Bianca a avut o altă interpretare a reacției Claudiei. În opinia sa, aceasta nu este încă pregătită să accepte anumite lucruri și încearcă să se protejeze emoțional, refuzând să privească adevărul în față.

„Claudia nu este încă pregătită să accepte unele lucruri. Acum ea se minte puțin. Se protejează. Se minte ca să se protejeze.”, a spus Bianca.

CITEȘTE ȘI: Claudia Ion, asaltată cu mesaje după ultimul episod de la Insula Iubirii 2026: ”Mi-a explodat telefonul!”

Cu cine s-a afișat Claudia Ion de la Insula Iubirii. Concurenta a apărut în compania unui influencer celebru

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ireal ce a putut să-i spună Remi ispitei Daniela când nu aveau lavalierele, în mare: ”A picat în ispită!”
Ireal ce a putut să-i spună Remi ispitei Daniela când nu aveau lavalierele, în mare: ”A picat în ispită!”
Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii! Care a fost motivul, de fapt: ”Nu mă așteptam niciodată!”
Armina și Marcel au părăsit Insula Iubirii! Care a fost motivul, de fapt: ”Nu mă așteptam niciodată!”
Mara Ognean, primele declarații după ce Lamine Yamal i-a apreciat postarea de pe Instagram: ”Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci”
Mara Ognean, primele declarații după ce Lamine Yamal i-a apreciat postarea de pe Instagram: ”Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci”
Armina a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat în Thailanda: ”Mi s-au încleștat mâinile și nu mai puteam să mă mișc”
Armina a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat în Thailanda: ”Mi s-au încleștat mâinile și nu mai puteam să mă mișc”
Narcis Bujor, reacție acidă după jignirile Prințului Marco: ”Nu am avut ceva personal cu omul ăsta”
Narcis Bujor, reacție acidă după jignirile Prințului Marco: ”Nu am avut ceva personal cu omul ăsta”
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport.ro
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Adevarul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Digi24
Ce se întâmplă dacă se descoperă petrol sau gaze sub terenul tău. Cui aparțin resursele și în ce situații poți primi despăgubiri
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Mediafax
Sutiene de mii de lei, parfumuri și pantofi cu toc. Dezmăț din bani public la ANM
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
Click.ro
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Digi24
„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.