Cum a reacționat Claudia Ion, după ce Mocăniță a fost refuzat de ispite la date: ”Poate el nu simte nimic”

Claudia Ion a reacționat după ce și-a văzut iubitul, Ionuț Mocăniță, refuzat de două ispite la ultimele alegeri de date de la Insula Iubirii. În cele din urmă, concurentul a fost acceptat de Frankie, alături de care a ieșit la întâlnire. La bonfire, tânăra și-a spus părerea despre situația din casa băieților.

Cele două ispite care l-au refuzat pe Mocăniță, Andrușca și Larisa au preferat să-și petreacă timpul alături de care simțeau că au dezvoltat o conexiune mai puternică. Claudia consideră că alegerea partenerilor pentru întâlniri ar trebui să se bazeze pe interacțiunile din casă, așa cum procedează și ea. Totodată, aceasta a recunoscut că legăturile pe care ispitele le observă între iubitul său și alte persoane i se par neobișnuite.

„Ce să zic? Corect ar fi să iasă la date cu persoanele cu care interacționează cel mai mult în casă, cum și eu fac asta, de altfel. Așa mi s-ar părea normal. Poate el nu simte nimic pentru niciuna, să zic așa. Conexiunea pe care o văd ele, băieții… mie mi se pare un pic bizară, totuși. Mai așteptăm puțin.”, a spus Claudia Ion la bonfire.

Rebecca, pe care cei doi o cunosc și din afara emisiunii, le-a povestit ispitelor că Mocăniță ar fi înșelat-o în repetate rânduri pe Claudia. Potrivit acesteia, înainte de plecarea în Thailanda, concurentul a schimbat mesaje cu o cunoștință a iubitei sale, iar cei doi s-au întâlnit chiar la domiciliul cuplului pentru a le șterge.

„O înșală de o rupe. Din câte am auzit de la prietene comune se înțelegea că el e gagicar și ea, nu că nu-l mai suportă, că ea o iubește real. Dar nu mai suportă că-i face faze și e și greu să pună punct. Dar e un prefăcut”, a spus Rebecca despre Ionuț Mocăniță.

Ce a spus Claudia despre întâlnirea lui Mocaniță cu prietena ei

Claudia a spus că îl crede pe partenerul ei și că preferă să creadă că întâlnirea respectivă a avut loc doar pentru ștergerea mesajelor. Ea a recunoscut că, uneori, ar prefera să accepte o minciună pentru a evita suferința.

„Așa cred. (nr. ) Nu eram în dubii. Când am zis că s-au întâlnit la noi acasă eram mult mai cuprinsă de emoții decât acum. De cand am venit aici am zis că sunt convinsă că ei s-au întâlnit doar să șteargă mesajele la noi acasă. Aș prefera minciuna ca să evit suferința.”

Prezentă la bonfire, Bianca a avut o altă interpretare a reacției Claudiei. În opinia sa, aceasta nu este încă pregătită să accepte anumite lucruri și încearcă să se protejeze emoțional, refuzând să privească adevărul în față.

„Claudia nu este încă pregătită să accepte unele lucruri. Acum ea se minte puțin. Se protejează. Se minte ca să se protejeze.”, a spus Bianca.

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