Claudia Ion, asaltată cu mesaje după ultimul episod de la Insula Iubirii 2026: ”Mi-a explodat telefonul!”

Claudia Ion, concurentă de la Insula Iubirii, a primit numeroase mesaje de susținere din partea celor care au urmărit-o în emisiune. Impresionată de reacțiile publicului, tânăra în vârstă de 25 de ani a transmis un mesaj în mediul online, prin care le-a mulțumit tuturor celor care îi sunt alături și îi trimit constant gânduri bune.

Participarea la show-ul de televiziune, unde a venit alături de iubitul ei, Ionuț Mocăniță, pentru a-și testa relația, a făcut-o cunoscută unui public numeros. După ultima ediție, Claudia Ion a observat că telefonul i-a fost asaltat de mesaje, iar susținerea primită a determinat-o să le transmită fanilor cât de mult apreciază gesturile lor.

În casa fetelor de la Insula Iubirii, Claudia Ion este mereu plină de viață, se distrează și socializează atât cu celelalte concurente, cât și cu ispitele masculine. Atitudinea ei și felul deschis în care interacționează cu cei din jur au atras atenția telespectatorilor.

Concurenta s-a arătat copleșită de numărul reacțiilor și le-a mărturisit urmăritorilor că îi este greu să găsească suficiente cuvinte pentru a-și exprima recunoștința. Mesajul său a fost unul plin de emoție, prin care le-a arătat că apreciază fiecare gând frumos primit.

„Nu știu ce episod a fost în seara asta pentru că mi-a explodat telefonul. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care mi le dați în fiecare zi. Sunteți minunați și vă iubesc pe toți. Vă rog să îmi scrieți ce s-a întâmplat la televizor că sunt foarte curioasă.”, a spus Claudia Ion de la Insula Iubirii.

Ce o deranja pe Claudia Ion la iubitul ei, Mocăniță

Tânăra a explicat că, la începutul poveștii lor de dragoste, ieșirile în cluburi și la petreceri nu provocau certuri Ulterior, însă, consumul de alcool și certurile care apăreau după astfel de seri au început să le afecteze relația.

Claudia a recunoscut că încă are temeri atunci când își vede iubitul consumând alcool la evenimente, deoarece se gândește că situațiile tensionate din trecut s-ar putea repeta.

„La început, când ieșeam în cluburi și la petreceri, ajungeam acasă și era totul bine. În timp ce relația a avansat, după ce mergeam în cluburi și la petreceri și consumam amândoi alcool și ajugeam acasă, nu mai era bine, era ceartă. Și acum când merge la o petrecere și îl văd pe Ionuț că bea, mă tem puțin că dacă ne certăm cum făceam înainte, pentru că înainte ne certam rău”, a povestit Claudia Ion.

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