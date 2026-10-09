Bianca Ghiurcă vrea să plece de la Insula Iubirii. Reacția avută după imaginile cu Prințul și Gabriella: „M-am îmbolnăvit aici”

Bianca Ghiurcă vrea să plece de la Insula Iubirii. Reacția avută după imaginile cu Prințul și Gabriella: „M-am îmbolnăvit aici”
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Bianca Ghiurcă și-a dorit să plece din emisiune / Sursa foto: Captură Antena 1
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Bianca Ghiurcă își dorește să plece de la Insula Iubirii, după ce a urmărit imaginile cu soțul ei, Prințul Marco, în timpul întâlnirii pe plajă cu Gabriella, ispita care i-a atras atenția acestuia încă de la primele interacțiuni. Concurenta a avut o reacție puternică și a început să își strângă lucrurile, convinsă că nu mai poate suporta experiențele din emisiune.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează un cuplu de zece ani și au venit la Insula Iubirii pentru a-și demonstra fidelitatea, dar și pentru a depăși problemele provocate de gelozia concurentei. Totuși, imaginile cu soțul său și ispita Gabriella au făcut-o pe Bianca să ajungă la limita răbdării.

După ce a văzut filmările, a mers în cameră și a început să-și facă bagajul. Bianca Ghiurcă a cerut să i se aducă pașaportul, hotărâtă să părăsească emisiunea, și le-a mărturisit celor din echipa de producție că simte că nu își mai poate controla reacțiile.

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Nici încercările de a o calma nu au avut un efect imediat. Nattasha Black a intervenit pentru a o liniști, iar Bianca a explicat că decizia de a pleca nu era determinată de teama că și-ar putea pierde soțul, ci de epuizarea emoțională și fizică acumulată în urma experiențelor trăite în Thailanda.

„M-am îmbolnăvit aici, vă rog frumos să îmi aduceți pașaportul, eu am plecat acasă, nu mai stau. Dacă mă ia o criză de nervi acum, sparg tot. Și să vezi după aia ce pagubă… Eu nu mai dorm. O să stau trează să mă vedeți moartă pe aici și faceți ce vreți (…) Nu mai vreau să mai văd absolut nimic. Nu vreau să mai văd. E și frica aia, dar nu aia e primul plan. Eu nu plec de frică, eu plec că nu mai pot fizic și psihic”, a spus Bianca Ghiurcă la testimonial.

Sursa foto: Captură Antena 1

Ce a spus Marco despre căsnicia sa

În timp ce Bianca trecea prin momente dificile, Prințul Marco a avut parte de propriile revelații. Acesta s-a emoționat atunci când a vorbit despre căsnicia cu soția sa și a recunoscut că, după zece ani petrecuți împreună, a început să observe anumite lipsuri în relația lor.

Deși a intrat în emisiune convins că are o poveste de dragoste frumoasă, concurentul a ajuns să își pună întrebări despre nevoile sale sufletești și despre lucrurile care îi lipsesc în prezent.

„Începi să te gândești la lucruri la care nu te-ai gândit niciodată. Eu am intrat aici cu cea mai frumoasă relație și acum m-am regăsit după zece ani și să îmi dau seama că îmi lipsește ceva. La nivel… nu știu. Sufletesc”, a spus Prințul Marco.

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Spoiler suprem Insula Iubirii 2026 | Cum se întorc Prințul Marco și „prințesa” Bianca: împreună sau separat? Imagine realizată pe aeroport, la revenirea în România

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