Avem dovada că „Jaguarul” lovește la Insula Iubirii. Cu ce concurentă s-a cuplat, pe final de sezon 10. Imaginile încă nu au fost difuzate de Antena 1

Avem dovada că "Jaguarul" lovește la Insula Iubirii. Cu ce concurentă s-a cuplat, pe final de sezon 10. Imaginile încă nu au fost difuzate de Antena 1
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Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii se anunță plin de răsturnări de situație, iar unele dintre cele mai interesante momente petrecute în Thailanda nu au ajuns încă pe micile ecrane. CANCAN revine cu o exclusivitate dezvăluită încă din luna martie, înainte ca filmările să intre în atenția publicului, și prezintă imaginile care arată cât de departe a mers unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din show. Celebrul Jaguar pare să fi bifat o nouă cucerire, iar protagonista acestei povești este o brunetă care ar fi trebuit să își testeze fidelitatea alături de iubitul ei.

În timp ce telespectatorii urmăresc cu interes poveștile cuplurilor care au acceptat provocarea Antena 1, în culisele emisiunii se petrec lucruri care pot schimba complet dinamica relațiilor. Ispitele au misiunea de a scoate la iveală slăbiciunile concurenților, însă uneori apropierea dintre acestea și persoanele venite în emisiune poate depăși limitele la care s-ar fi așteptat partenerii rămași acasă. Iar Jaguarul pare să fi înțeles foarte bine cum funcționează jocul.

Jaguarul, o nouă cucerire în Thailanda! Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor

Revenirea Jaguarului în universul Insula Iubirii nu a trecut neobservată. Cunoscut pentru felul în care interacționează cu femeile și pentru aparițiile sale care au atras atenția în sezonul precedent, acesta pare să fi profitat din plin de oportunitatea de a participa din nou la experiența din Thailanda. De această dată, atenția lui s-ar fi îndreptat către o brunetă care a venit în emisiune pentru a-și pune relația la încercare.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, între cei doi s-ar fi creat o apropiere vizibilă încă din timpul filmărilor. Mai mult decât atât, imaginile surprinse pe străzile din Phuket îi arată împreună, ținându-se de mână în timpul unei ieșiri. Gesturile lor au atras atenția și au alimentat întrebările despre ceea ce s-ar fi întâmplat între ei pe parcursul filmărilor.

Jaguarul la Insula iubirii

Un alt detaliu important legat de noul sezon este apariția Mirei și a iubitului ei în contextul schimbărilor din distribuție. Cei doi sunt indicați drept înlocuitorii cuplului format din Marcel și Armina, ceea ce ar putea aduce o nouă dinamică în povestea sezonului 10.

VEZI ȘI: Marcel Andrei a dat-o în bară cu „oceanul” de la Constanța. Ce spune acum despre momentul devenit viral

Cum au arătat Armina și Marcel Andrei în ziua cununiei civile. Cei doi concurenți de la Insula Iubirii s-au căsătorit după un an de relație

 

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