Alexandra Ciomag, 24 de ani, participantă la Survivor România ediția 2023, emisiune la care a luat locul patru. Un an mai târziu participa și la Survivor All Stars, când a luat abia locul 14. Dar tot ce contează e că e pe primul loc pentru Mircea Laurențiu Hotăranu, un prosper om de afaceri din Capitală, deținătorul unei cunoscute companii de construcții, dar și al unui Ferrari negru. Mai precis un Ferrari 296 N-Largo GTS by Novitec, evaluat la aproximativ 700.000 de euro, pe care și l-a lăsat pur și simplu parcat pe stradă, unde este luat la ochi de o gașcă de băiețași de cartier. Cât timp Alexandra Ciomag și Mircea Laurențiu își beau cafeluța, sub privirile atente ale CANCAN.RO, băiețașii atentează la Ferrari!

Alexandra Ciomag are 24 de ani și se ocupă cu modelingul, dar este și un make-up artist tot mai apreciat, cu sediul pe Str. Paris, în zona de fițe a Capitalei. Tot la fițe a scos-o și iubitul ei, Mircea Laurențiu, la o cafeluță prin Primăverii, unde vine lumea bună (plus frații Tate, pe vremuri) la o cafea, o friptură, o delicatesă.

Și, dacă vorbim de delicatese, Mircea Laurențiu Hotăranu știe să aleagă! Ne referim, desigur, la autoturismul cu care a plimbat-o pe Alexandra, iubita lui model. Un Ferrari 296 N-Largo GTS by Novitec, negru. Niște băieți pasionați de lumea supercarurilor pozează mașina de zor, fac filmulețe, probabil s-a umplut Tik Tok-ul de postări cât Mircea Laurențiu și Alexandra Ciomag își beau cafeluța în soarele de amiază din Primăverii. Există doar 15 mașini fabricate din acest model, e firesc să se facă vâlvă în jurul mașinii.

Lui Mircea Laurențiu nu-i pasă, el stă alături de un model unicat, adică Alexandra Ciomag, tânără, sportivă și cu o forță cel puțin comparabilă cu Ferrari-ul. De altfel, Mircea Laurențiu a avut atât de multă încredere în Alexandra încât i-a dat pe mână „jucăria” de 700.000 de euro, așa cum arată imaginile suprinse de CANCAN.RO și care pot fi accesate AICI.

Alexandra și Mircea Laurențiu profită de soare și petrec puțin „timp de calitate” pe telefoane împreună. Cei doi sunt împreună oficial de anul acesta, știrea fiind dată, firește, tot de CANCAN.RO. Ultimele informații sunt că Alexandra locuiește, grație lui „iubi” Hotăranu, într-un apartament cu chirie preplătită din One Herăstrău Towers , deci condiții bune. A avut noroc mare! Cine a spus că televiziunea nu ajută la carieră?

Firește, fiind așa tânără, Alexandra mai are și unele mici indiscreții. Așa cum scriam AICI, se pare că începutul relațeiei cu Mircea Laurențiu Hotăranu a fost „cu suprapunere”, pentru că Alexandra s-a mai văzut și cu fostul iubit până să se decidă să nu dea Ferrari-ul din mână pe fericirea de pe gard.

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