A trecut aproape o lună de când Georgia este dispărută. Româna de 42 de ani locuia în Italia și a fost văzută ultima dată la începutul lunii noiembrie, când vecinii acesteia susțin că au văzut-o abătută și speriată.

Cazul dispariției Georgiei Ghignola a devenit mediatizat la nivel național și internațional. Una dintre vecinele româncei susține că ultima dată când a văzut-o părea că se ascunde și că se teme de cineva. I-ar fi spus să nu deschidă ușa nimănui, decât după ce se uită pe fereastra de la baie pentru a verifica cine e. Românca locuia la un etaj superior și i-ar fi spus bătrânei că dacă are nevoie de ajutorul e să o cheme bătând cu bastonul în tavan.

Românca Georgia este de negăsit de aproape o lună

Potrivit presei din Italia, în urma verificărilor din locuința Georgiei, oamenii legii au descoperit că femeia își lăsase camera aproape goală, iar frigiderul era oprit. Proprietarul clădirii care o găzduia susține că românca obișnuia să plece noaptea din clădire însă tot timpul revenea. Bărbatul a aflat de dispariția româncei după ce a fost anunțat că mașina femeii nu mai revenise în parcare de aproximativ trei zile. Georgia locuia din 2023 într-o pensiune din Ottati, provincia Salermo.

Dispariția oficială a Georgiei a fost declarată oficial pe 18 noiembrie, de către fostul ei soț. În timpul operațiunilor de căutare, carabinierii au găsit mașina româncei abandonată și încuiată, cu obiecte personale (laptop, telefonul mobil și alte lucruri) în interior, într-o zonă de campare din Controne – lângă drumul regional 488. Operațiunile de căutare ale echipelor de salvare se concentrează inclusiv pe malurile râului Calore, cu participarea scafandrilor și folosirea dronelor și a unui elicopter. Autoritățile au transmis că ploile din ultimele zile din Italia și pantele greu accesibile îngreunează căutările.

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