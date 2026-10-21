Tragedie în Spania! O româncă de 55 de ani a murit după ce a intrat în mare în timpul furtunii Adam

Tragedie în Spania! O româncă de 55 de ani a murit după ce a intrat în mare în timpul furtunii Adam
Profimedia
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O vacanță sau o zi petrecută pe litoral s-a transformat într-o tragedie pentru o româncă în vârstă de 55 de ani, care și-a pierdut viața în apele Mării Mediterane, în regiunea Valencia din Spania. Femeia ar fi intrat în mare împreună cu un bărbat olandez de 71 de ani, însă cei doi au fost surprinși de condițiile periculoase provocate de furtuna Adam. În timp ce bărbatul a reușit să ajungă la țărm, românca a dispărut în larg, iar echipele de salvare au pornit o operațiune amplă pentru a o găsi.

Incidentul s-a petrecut în apropierea plajei Almardà, situată în municipiul Sagunto, unde vremea nefavorabilă a provocat o agitație puternică a mării. Valurile înalte și curenții periculoși au făcut ca intrarea în apă să reprezinte un risc major pentru persoanele aflate pe litoral. Cu toate acestea, femeia și însoțitorul său ar fi decis să intre în mare, în ciuda avertismentelor transmise de autorități.

Cum s-a produs tragedia de pe plaja Almardà

Potrivit informațiilor disponibile despre incident, românca și bărbatul olandez s-ar fi aflat împreună pe plajă înainte de a intra în apă. Cei doi ar fi fost surprinși de condițiile dificile, iar situația s-ar fi agravat rapid, pe fondul valurilor puternice și al curenților care puteau trage înotătorii departe de țărm.

Bărbatul, în vârstă de 71 de ani, a reușit să se salveze și să ajungă la mal. Pentru femeie, însă, lucrurile au luat o turnură dramatică. Aceasta a fost luată de valuri și nu a mai reușit să revină pe plajă.

Un martor care a observat cele întâmplate a alertat serviciile de urgență, semnalând dispariția unei persoane în mare. Apelul a determinat mobilizarea echipelor de intervenție, care au început imediat căutările în zona în care românca fusese văzută ultima dată.

Ce se știe despre femeia care a murit în Spania

Românca avea 55 de ani și se afla în regiunea Valencia împreună cu bărbatul olandez de 71 de ani. Potrivit informațiilor făcute publice în legătură cu acest caz, cei doi s-ar fi cunoscut în Valencia și ar fi închiriat o locuință în zonă, cu intenția de a petrece mai multe zile împreună.

Nu există însă suficiente informații pentru a stabili cu certitudine natura relației dintre cei doi. Deși femeia și bărbatul se aflau împreună în momentul incidentului, nu a fost precizat dacă formau oficial un cuplu.

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